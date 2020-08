La emotiva felicitación de Vanessa Bryant en el cumpleaños de Kobe: "Estoy enfadada por no haberme ido yo primero"

Este domingo 23 de agosto, Kobe Bryant habría cumplido 42 años. El que fuera leyenda de los Lakers perdió la vida junto a su hija Gigi en un accidente de helicóptero el pasado 26 de enero, una tragedia que dejó helado a todo el mundo.

Desde entonces, su mujer, Vanessa, ha honrado su memoria y la de su hija a través de las redes sociales, donde siempre recuerda con amor a sus familiares.

En un día tan señalado, la felicitación de cumpleaños no podía faltar: "Feliz cumpleaños, te quiero y te echo de menos más de lo que nunca podré explicar", comienza el texto, compartido en su cuenta de Instagram.

"Ojalá Gigi y tú estuvierais aquí para celebrarlo. Desearía poder hacerte tu comida favorita o una tarta de cumpleaños con mi Gigi", escribe Vanessa, que expresa con dolor que le habría gustado irse a ella primero.

"Estoy enfadada por no haberme ido yo primero, Siempre quise irme yo primero para, egoistamente, no tener que pasar por este dolor que me parte el corazón", cuenta.

La viuda de Kobe expresa en su felicitación la fortaleza de sus tres hijas, los únicos motivos que le hacen sonreír desde que su vida diera un vuelco el pasado mes de enero: "Estarías orgulloso de ellas", le dice a su fallecido marido.

El mundo del deporte en general se está volcando este domingo con Kobe, una figura inspiradora a la que todos recuerdan con cariño en el día de su cumpleaños.