Por qué deberías tener una esterilla en casa para relajarte (y estirar los músculos) después de la jornada laboral

Por mucho que te lo propongas y por más que publiques en las redes sociales tus sesiones de gim, retomar la rutina deportiva con la llegada de septiembre no es nada sencillo. Aunque contemos con ayudas que nos motiven (como las cajitas de retos diarios que vende Amazon), volver a establecer nuestros objetivos y las sesiones de entrenamiento para conseguirlos se complica, puesto que la pereza nos gana la batalla en muchas ocasiones. Sin embargo, nada va a poder con tus ganas de volver a estar en forma y de apostar por un estilo de vida saludable.

Así que te has puesto manos a la obra para conseguir establecer una rutina de ejercicios que te ayuden en la consecución de tus objetivos. Por ello, además de apuntarte a un gimnasio donde te orienten sobre la forma de conseguirlos, has decidido incluir en tu casa varios materiales deportivos que te animen a vencer la pereza cuando no apetece salir de casa ya que, al tenerlos en tu propio hogar, no habrá excusa que valga para no hacer ejercicio. Bandas elásticas, fitball, rodillos... Esas son solo algunas de las opciones e incluso hay quienes cuentan con una máquina deportiva.

Pero, independientemente de donde realicemos el ejercicio, es fundamental que después estiremos y relajemos nuestros músculos para evitar molestias, dolores y contracturas. Asimismo, no es necesario haber practicado ejercicio para llevar a cabo estos estiramientos, puesto que también es recomendable hacerlos después de cada jornada laboral. Por ello, más que cualquier otra herramienta, lo que sí deberíamos tener en casa es una esterilla con la que podamos estirar, practicar yoga, pilates u otras disciplinas que contribuyen a estirar nuestros músculos y a relajar la mente. En el catálogo de Amazon hemos dado con una perfecta para tener en casa: es antideslizante, lo suficientemente grande para poder realizar todos los ejercicios, está disponible en varios colores y cuesta 27 euros.

Este modelo está disponible en varios colores. Amazon

¿Por qué elegir este modelo?

Si bien es cierto que en el catálogo del gigante de las compras online se pueden encontrar otros modelos de calidad, este de Toplus es uno de los que ostentan la etiqueta Amazon’s Choice, que certifica que la relación calidad precio es muy buena y que, por tanto, es un buen sujeto de compra. Algo que también apoya la mayoría de los usuarios que ya han probado la esterilla, pues, gracias a las más de mil valoraciones que acumula, tiene casi cinco estrellas doradas con las que se valora la utilidad y la usabilidad del producto.

De hecho, una de las virtudes que más destacan de este modelo es su diseño antideslizante, que permite realizar toda clase de estiramientos (e, incluso, las asanas más complicadas de yoga) con seguridad y sin que el tapete se mueva ni un ápice de donde lo hemos instalado. Para lograrlo, han apostado por fabricarla con materiales de calidad que, además, sean eco, asegurando que nuestro cuerpo no entra en contacto con toxinas químicas y que, además, no absorbe los olores o la humedad.

