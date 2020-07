Esteban Ocon, el próximo compañero de Alonso en Renault, cuenta su charla vía 'whatsapp' tras el anuncio de su fichaje

Fernando Alonso se encontrará con otro joven de talento como compañero. Se trata de Esteban Ocon, el francés sobre el que están puestas muchas esperanzas del país galo dado su potencial.

El galo, que admite ser un gran admirador de Alonso, se ha mostrado encantado de la oportunidad de compartir escudería con él. "Es genial. Claro que Fernando está muy unido a la marca, y cuando ves al éxito que ha tenido con el equipo, es evidente que es fantástico, pero tenemos que construir algo nuevo con él ahora", señaló en la rueda de prensa previa al GP de Estiria, segunda cita consecutiva en el circuito de Austria.

Ocon y Alonso ya han hablado, vía whatsapp. "Nos escribimos por mensajes ayer o ante ayer y él está encantado de volver. Hablamos sobre la oportunidad que hay en los próximos años y cómo está de apretada la parrilla ahora mismo, así que creo que hay una buena oportunidad de hacerlo bien y trabajamos bien", señaló.

Ricciardo no le va a dejar su coche

Aunque Renault ya ha dicho que no tiene ningún plan de hacerle rodar en este 2020 en alguna sesión de entrenamientos libres, por si acaso, Daniel Ricciardo, al que Alonso sustituye, ya ha dicho que él no le va a dejar el coche.

"¡No!", dijo de manera muy elocuente el australiano, entre risas, con su habitual sentido del humor. "He escuchado las palabras 'ayuda a Fernando Alonso'. ¡Él no neesita ninguna ayuda! No parece que sea más lento con los años. Su última temporada en F1 fue una muy fuerte por todo lo que escuché y vi. Obviamente, los resultados no están siempre ahí pero que saca todo lo que puede del coche es evidente, así que no necesita ayuda", dijo Ricciardo, que correrá en McLaren en 2021.