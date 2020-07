Cadena Ser: Alonso sustituirá a Ricciardo esta misma temporada en Renault

El futuro de Fernando Alonso puede haber dado un vuelco de 180º en apenas 24 horas. Si este miércoles aseguraba Cyril Abiteboul, jefe de Renault, que Fernando Alonso ya no era una opción para ficharle, desde la Cadena SER han afirmado no sólo que sí es una opción, sino que es una operación hecha.

José Antonio Ponseti ha entrado en 'La Ventana' de la SER para adelantar que Alonso va a sustituir a Daniel Ricciardo como piloto de Renault no en 2021, sino ya en esta misma temporada.

"Se va a anunciar probablemente la próxima semana. El acuerdo ha ido muy rápido en los últimos días", avanzaba el veterano periodista, que daba una segunda parte en la noticia. "Renault me ha confirmado que están de Ricciardo, que es el piloto principal de Renault y que correrá en McLaren el año que viene, no quieren que siga desde ya, y la propuesta a Fernando es que antes posible, no será este domingo, en el coche. Si llegan, será en la próxima carrera".

🏎️El regreso de Fernando Alonso a la Formula 1

El calendario no cuadra: o la F1 o Indianápolis

En esta noticia, adelantada por la SER, hay varios problemas. El principal es el contractual. Daniel Ricciardo sigue bajo contrato con Renault, un equipo y una empresa que no pasan por sus mejores momentos económicos, y romperlo supondría un serio sobrecoste a un presupuesto notablemente mermado ya para este año.

El segundo es el propio calendario. Fernando Alonso tiene fijado en rojo el fin de semana del 23 de agosto, cuando se van a disputar las 500 millas de Indianápolis. De haber vuelto a la Fórmula 1, ese fin de semana no tendría problemas para estar en el trazado estadounidense, pero las 500 millas son mucho más que la carrera en sí. La semana del 11 al 16 de agosto se disputan los entrenamientos y la vital clasificación para la cita en el 'brickyard', algo que como comprobó el asturiano en 2019 puede dar al traste con su sueño si no lo supera. Ese fin de semana, el del 14 al 16, está previsto el GP de España en el Circuit de Barcelona-Catalunya. Alonso se vería obligado a elegir... salvo que Renault le libere.

Si la información de la SER es real, la semana que viene se saldrá de dudas.