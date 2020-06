LeBron, Jordan, Mayweather... el mundo del deporte se vuelca con las protestas antirracistas

La muerte de George Floyd ha conmocionado a todo el mundo y ha levantado una ola de solidaridad en diversos ámbitos de la sociedad, también en el mundo del deporte.

El movimiento antirracista y en protesta de la violencia policial ha sido noticia también entre varias figuras mundiales que, bien a través de las redes sociales, o bien en las manifestaciones han mostrado su apoyo a la causa.

Uno de los primeros en pronunciarse fue el ex de la NBA Stephen Jackson, quien era amigo íntimo del fallecido Floyd. Su opinión, desde el dolor y la injusticia, ha sido una de ñas más radicales, pidiendo abiertamente la pena de muerte para el principal acusado en el caso, el policía Derek Chauvin.

Sin duda ha sido en Estados Unidos donde más muestras de apoyo e incluso alguna que otra voz detractora han sido noticia en los últimos días. En este último grupo está el también exjugador de baloncesto Dennis Rodman. El ex de los Bulls se suma a la causa antirracista pero no es partidario de los disturbios que han generado las protestas en todo el país: “Debemos protestar de la mejor manera posible, no destruyendo cosas”, dijo.

Quien se ha implicado a fondo en la causa ha sido Mayweather. El púgil se ha ofrecido a financiar cuatro funerales para Floyd, cada uno en una ciudad diferente, ademas de Minneapolis, donde ocurrió la tragedia. Mayweather se siente cercano a la causa por convicción y porque el CEO de su sello musical era amigo cercano del fallecido.

Colin Kaepernick, el jugador de la NFL que lleva años siendo símbolo de la lucha antirracista se ha ofrecido igualmente a correr con los gastos de los abogados de los demás implicados en el altercado que acabó con la vida de Floyd.

Una leyenda como Michael Jordan emitió un comunicado para mostrar su indignación por la muerte de Floyd: “Estoy profundamente triste, sinceramente dolorido y claramente furioso. Veo y siento el dolor, la rabia y la frustración de todo el mundo”, iniciaba el ex de la NBA.

LeBron James, por su parte, la máxima estrella actual de la liga de baloncesto estadounidense se preguntaba directamente: “¿Por qué nuestro país no nos quiere?”.

Además de las protestas en todo EEUU a las que se han sumado jugadores de la talla de Stephen Curry o Klay Thompson, las muestras de apoyo se han sucedido en el resto del mundo.

En España, Borja Iglesias apareció en el entrenamiento del Real Betis con unas llamativas uñas pintadas de negro como protesta contra el racismo y la homofobia y figuras del nivel internacional de Pau Gasol o Rafa Nadal se sumaron a varias iniciativas en redes sociales como el 'blackout tuesday', el 'apagón del martes' que consistía en dejar en negro sus publicaciones en señal de duelo.

También Carlos Sainz utilizó sus redes sociales para dejar claro su total rechazo al racismo: “Es una locura pensar que siga ocurriendo ahora, todos tenemos la misma sangre”, escribía.

Fuera de España, pero sin salir de Europa, los jugadores del Liverpool realizaron el gesto de llevar la rodilla al suelo que ya instaurara el citado Kaepernick, el símbolo más reconocible de la lucha en los últimos años.

En la Bundesliga, donde el fútbol ha sido el primero en regresar, se sucedieron los gestos de apoyo durante la jornada del fin de semana, desafiando las normas de las federaciones a las que la FIFA pidió “sentido común” para que no se impusieran sanciones por los mismos.