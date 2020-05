Los 5 jugadores del FC Barcelona que se juegan su futuro en la recta final de temporada

Con el final de la temporada cada vez más cerca, varios jugadores del FC Barcelona tendrán que aprovechar las oportunidades que les dé Quique Setién si quieren seguir en el equipo. Hasta los entrenamientos están cobrando más importancia, con vistas a un mercado de fichajes en el que a falta de operaciones de altas cifras, los jugadores serán clave en las operaciones donde los intercambios formarán parte de la nueva normalidad del mercado.

Arthur

El futbolista brasileño es de los que más está notando esta variación en la dinámica de traspasos, ya que su nombre lleva varias semanas copando los titulares como moneda de cambio en las operaciones de Lautaro Martínez o Miralem Pjanic. La calidad de su fútbol se ha visto mermada por sus problemas físicos, pero tiene buen cartel en Italia. En el club todavía confían en su fútbol y en que recuperará la versión que ofreció en su primer año, pero de no ser así en la vuelta de la competición, podría emprender rumbo fuera del Camp Nou.

Semedo

Una situación similar es la que vive el lateral y también ha sido afectado por el cambio en el mercado. Sus actuaciones hasta ahora han sido un tanto irregulares, pero la calidad que ha demostrado cuando juega a su mejor nivel es digna de ser titular en el Barça. Semedo es pretendido en Inglaterra e Italia y sus actuaciones en los próximos partidos serán muy importantes en el devenir de su futuro. Si demuestra la calidad necesaria para quitarle de una vez por todas el puesto a Sergi Roberto, la próxima temporada seguirá en Barcelona.

Júnior Firpo

Al otro lado de la defensa, el lateral izquierdo parece seguir siendo un punto débil cuando no está Jordi Alba. En los pocos meses que lleva en el club Firpo no ha demostrado ser el carrilero incisivo y polivalente que fue en el Betis y que deslumbró en LaLiga. Sin embargo, aún tiene recorrido y puede demostrar que, al menos por ahora, es un buen suplente de Jordi Alba y un digno heredero de su posición. Eso sí, si llega una oferta que ronde los 20 millones que pagó por él el Barça, la directiva se lo pensará.

Umtiti

El central francés vive un calvario desde que ganase el Mundial. Tras su anhelada renovación y su negativa a operarse la rodilla, ha ido encadenando lesión tras lesión. Solo de la mano de Setién consiguió recuperar cierta regularidad y confianza, disputando en lo que va de temporada 16 partidos por los 15 en total de la anterior. En este caso, probablemente tenga más opciones para quedarse, ya que Todibo tiene más papeletas que él para decir 'adiós' al Camp Nou y el club no quiere enfocarse este verano en tener que traer dos centrales.

Rakitic

Poco puede hacer el croata para quedarse una temporada más en Barcelona. Las desavenencias con la directiva, con la afición y su edad le han pasado factura y los jóvenes vienen apretando fuerte por detrás. Al croata ya no le vale ni recuperar su mejor versión, tendría que cubrir alguna carencia u ofrecer algo que no haga otro en el equipo, como ser el relevo real de Busquets. O por qué no, tener más presencia ofensiva o aportar más en cuanto a goles y asistencias para que su papel llame más la atención.

Cedidos

El Barcelona tiene un total de 9 futbolistas cedidos, y varios de ellos también tendrán que deslumbrar en los partidos que les queda en sus clubes si quieren recuperar su puesto en el Barça. Coutinho, Todibo y Rafinha parecen tener pie y medio fuera del club y tendrán que apurar al máximo si quieren seguir de azulgrana.