Joel Robles, uno de los positivos del Betis por coronavirus: "Prudencia, porque me he protegido cada vez que he salido de casa"

Joel Robles, portero del Betis, es uno de los tres futbolistas de la plantilla verdiblanca que ha dado positivo en los test para el coronavirus. Pese a que LaLiga no ha querido dar los nombres de estos ni de los otros confirmados, ha sido él mismo quien lo ha compartido en las redes sociales.

"Quería confirmar mi positivo en el test PCR por coronavirus. Estamos muy bien, tanto mi mujer con el embarazo, como mi hija y yo estamos perfectos. Yo soy asintómatico y la verdad es que no hemos tenido síntomas ni malestar en las últimas semanas. Yo seguiré entrenando en casa con las indicaciones de los servicios médicos", ha afirmado.

Después ha lanzado una advertencia y una petición. "Prudencia, porque yo he sido responsable. Me he protegido con guantes y mascarilla cada vez que he salido de casa y tengo el virus. Pensad en vosotros, los que queréis y en los que están en primera línea velando por nuestra seguridad. No os relajéis y cuidaos", ha señalado en el vídeo.

Juanmi y Pedraza, negativo pero con anticuerpos

El delantero Juanmi Jiménez y el lateral Alfonso Pedraza también informaron en las redes sociales del resultado de sus test. Ambos dieron negativo en las pruebas PCR, pero que tienen anticuerpos del virus, por lo que seguirán unos días en sus casas y no volverán aún a los entrenamientos.

"Por suerte lo he pasado asintomático, y mi mujer y el bebé que estamos esperando estamos en perfectas condiciones", señala el malagueño, quien también ha querido "agradecer a las personas que están batallando en primera línea contra el coronavirus", además de trasladar "un mensaje de responsabilidad" a la población porque él, pese a "cumplir" siempre con normas sanitarias, se contagió.

El lateral izquierdo, en la misma línea, aseguró que se encuentra "muy bien" y también quiso "agradecer" las muestras de interés que ha recibido tras conocerse la noticia.