Fali, del Cádiz, el único jugador de LaLiga que se niega a volver: "No pienso jugar al fútbol y no voy a cobrar"

Rafael Giménez Jarque, Fali, es el único jugador de fútbol profesional que no se presentó en su estadio para someterse a test y reemprender la vuelta al trabajo. El defensa del Cádiz ha sido tajante: hasta que no haya una vacuna contra el coronavirus, no va a volver a jugar al fútbol. Y si tiene que dejar su profesión, lo hará.

"No pienso jugar al fútbol. Se lo he dicho al presidente: yo no voy a cobrar, porque me parecería lamentable y soy un jugador de principios. El presidente es tan buena persona que me quería pagar, pero le dije que si me ingresaba un euro en la nómina se lo iba a devolver. Y más que me jode a mi, no le jode a nadie. Voy primero en la liga de Segunda, que si ganamos cinco o seis partidos de once, subimos a Primera y me soluciona la vida. Estoy renunciando a todo eso por la salud de mis hijas y por la mía", explicó en 'El Partidazo' de COPE.

"Le dije al presidente que si me ingresaba un euro en la nómina se lo iba a devolver"

Por mucho que Juanma Castaño, el entrevistador, le insistiera sobre si había posibilidad de regresar si la cosa se veía calmada en unas cuantas jornadas, Fali no dio su brazo a torcer. "Ojalá pase eso y yo sea el loco y me digan de todo y el presidente haga lo que sea. Ojalá pase eso por el bien del fútbol, de mis compañeros del Cádiz, de los compañeros de Primera, del femenino, del utilleros y jardineros... Ahora mismo hay mucho riesgo y ojalá sea yo el que quede como el único que no ha querido", explica.

La situación puede abocarle al paro. "Estoy totalmente dispuesto a afrontar todo lo que me venga, porque no pienso jugar. Por la salud de mis hijas y de mis compañeros, que yo puedo tenerlo y es su salud y no me lo perdonaría jamás", insiste Fali. "Mis compañeros respetan mi decisión", señala, y no ha recibido presiones de sus compañeros, a los que explicó que él no se quería quitar de enmedio. No sólo ha recibido el apoyo del Cádiz, sino también llamadas de otros futbolistas que no se atreven a dar su paso.

"Hay muchísimos futbolistas, te quedarías sorprendido. Yo rezaré por ellos, porque tienen miedo. Igual les ayuda a competir y jugar mejor que nunca", afirma. "Ellos tienen el miedo, como yo, de que en el fútbol, que es un deporte de contacto, unos lo tengan y otros no, que haya unos positivos. Claro, veo que hay 10 positivos en la Bundesliga y pienso si lo cojo y se lo pego a mis hijas y mi mujer. Me arruino la vida", argumenta.

"Yo no me comparo con nadie, pero si lo tengo que hacer, Francia tiene los mismos contagios y ha suspendido la Liga. Alemania tiene positivos, pero son 6000. No puedes comparar un Ferrari con un Seat Ibiza, y ahora nosotros somos un Seat Ibiza", ejemplifica.

La posibilidad de una retirada está ahí, pero Fali asegura que sólo volverá bajo una condición: "Volveré cuando haya una vacuna o un fármaco que me cure y no pueda contagiar a nadie". "Tengo mucho miedo de contagiarlo a mi familia", insiste, aunque dejar el fútbol suponga no ingresar dinero.

"Ojalá fuese millonario. Soy un currante como otro más, tengo mi hipoteca y un piso que pago como vosotros seguro. Yo vengo de una familia humilde y donde comen dos comen tres. Gracias a Dios, si tengo que comer pan con aceite, lo comeré. No solo yo, muchas familias se apretarán el cinturón", asegura. "Cuando se pueda, buscaré trabajo. Si no me quieren en el fútbol, me buscaré la vida y muy orgulloso de ello", afirma, y hasta ese momento tirará de unos pequeños ahorros que tiene y que "estirará hasta el último céntimo". "Me estoy apretando los pantalones que no sabes cómo, que tengo tres hijos y una hipoteca", insiste.

🟡🔵 Fali, jugador del @Cadiz_CF, en @partidazocope:



❌ "No pienso jugar al fútbol"



💰"No voy a cobrar, porque no me lo merezco, soy un jugador de principios"



👉🏽 "Lo primero es mi salud y la de mis hijas"



📻 #PartidazoCOPEpic.twitter.com/uISjt7Uj4X — El Partidazo de COPE (@partidazocope) May 6, 2020

El presidente del Cádiz: "Yo creo que Fali está equivocado"

En un momento de la conversación entró el presidente del Cádiz, Manuel Vizcaíno. "Es un caso atípico. Fali es un tío de verdad. Yo creo que está equivocado y se lo digo todos los días. No está mintiendo a nadie. Tiene miedo y tenemos que trabajar para que se le quite el miedo", afirma el dirigente.

"Los compañeros arropan a Fali, aunque todo tiene un límite y todos se deben a unas obligaciones. Nosotros vamos a intentar por todos los medios que recapacite en su decisión. Él ha jugado con un pie roto, con un isquio tocado... Muy pocos futbolistas lo han hecho", elogia el presidente cadista.

"Vamos a intentar recuperarlo. Ha habido veces que una lesión de gemelos ha recaído, y el fisio lo ha intentado una y otra vez hasta que ha dado con la tecla. Vamos a hacerlo así. Es muy importante, vamos primeros porque somos una familia. Es importante para todos intentar recuperarlo, todos los días lo intento", asegura Vizcaíno.