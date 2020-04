Fali, del Cádiz, se niega a volver a jugar si no hay vacuna contra el coronavirus: "Si tengo que dejar el fútbol, lo haré"

El regreso del fútbol en España está más cerca. El acuerdo al que llegaron el CSD, la RFEF y LaLiga para la vuelta a los entrenamientos ha dado esperanzas a los jugadores que quieren regresar al trabajo, pero no todos están conformes de hacerlo tan pronto. Es el caso de Fali, defensa del Cádiz, que incluso está dispuesto a renunciar a su carrera deportiva.

"LaLiga y el Ministerio de Sanidad nos tienen que garantizar por escrito que estamos al 100% asegurados de que no vamos a contraer el virus. No queremos protocolos, queremos que nos garanticen la seguridad", afirmó en el 'Partidazo de COPE'.

El temor de Fali, que comparten muchos otros futbolistas, es que la precipitación lleve a un contagio masivo entre los jugadores. "Estamos locos si pretendemos jugar al fútbol, nos estamos exponiendo a mucho riesgo. No volveré a entrenar ni a jugar si hay un mínimo riesgo. Si tengo que dejar el fútbol, lo haré", dijo, contundente, el campeón del Carranza 'online' con una Play prestada.

El futbolista incluso confiesa conversaciones del presidente del club gaditano, y relativiza la importancia de este deporte en la actualidad. "El presidente me estaba convenciendo de que estuviera tranquilo, pero no me confirma nada. Yo no voy a anteponer mi salud y la de mi familia por unas personas que me quieren intentar obligar a jugar al fútbol cuando no es un trabajo esencial. Que yo no ayudo a nadie", recordó.

"No se muere nadie por no ver fútbol. Y sí nos podemos morir nosotros por jugar o pueden morir personas por nuestra culpa. Y eso Fali no lo va a consentir. Lo tengo claro. Si me tengo que ir a mi casa a trabajar a mi bar, me voy con la cabeza alta, la cabeza tranquila y más contento que nadie. Y espero que todo el mundo lo sepa", zanjó al respecto.