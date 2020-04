Celebrar los Juegos Olímpicos en 2021 es "muy poco realista" si no se encuentra antes una vacuna contra el coronavirus

La gran cita deportiva de 2020, los Juegos Olímpicos de Tokio, se han pospuesto para el verano de 2021, prácticamente sobre las mismas fechas previstas para este año. Desde el COI, no sin reticencias, aceptaron cancelar el evento para garantizar la seguridad y salud de los participantes y aficionados, algo que a día de hoy no existe... y quizá en 2021 tampoco.

La vuelta a la normalidad no se producirá si no es consiguiendo una inmunidad ante el coronavirus, algo que desde la OMS sólo garantizan mediante una vacuna. Sin vacuna, no hay inmunidad; sin inmunidad, no habrá normalidad. Esto afecta directamente a los eventos masivos, como los Juegos Olímpicos. El distanciamiento social se hará imperativo hasta que no haya un arma efectiva contra el COVID-19, en cuyo momento el escudo serán los ya vacunados. Celebrar eventos antes sería echar gasolina a la hoguera de la pandemia.

"Japón y el COI han tomado la decisión correcta al retrasarlo un año y volver a evaluarlo, pero si no obtenemos un avance científico importante en los próximos meses, la celebración de los Juegos de Tokio en 2021 parece poco realista", afirma Devi Sridhar, profesora de medicina en la Universidad de Edimburgo, en la BBC.

"Estamos escuchando de los científicos que podría ser posible (conseguir la vacuna en menos de un año). Pensaba que sería un año o un año y medio, pero ahora estoy escuchando la posibilidad de que viniera antes. Si podemos tener una vacuna el próximo año, realmente creo que los Juegos serán posibles. La vacuna será un antes y un después, una vacuna efectiva, disponible y accesible", remata Sridhar.