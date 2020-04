Director ejecutivo de Tokio 2020: "No creo que nadie pueda decir si será posible controlar la pandemia para 2021"

El director ejecutivo de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020, que se celebrarán en julio de 2021, Toshiro Muro, ha puesto en duda que se puedan desarollar los mismos con absoluta normalidad debido a la incertidumbre del fin de la pandemia de coronavirus:

"No creo que nadie pueda decir si será posible controlar la pandemia para el mes de julio o no. No estamos en disposición de responder claramente a esa pregunta", dijo.

"Tomamos la decisión de posponer los Juegos por un año, así que todo lo que podemos hacer es trabajar duro para prepararnos. Esperamos, sinceramente, que para el próximo año la humanidad haya podido superar la crisis", añadió.

Los Juegos Olímpicos de Tokio, previstos para este mes de julio de 2020, serán finalmente disputados el próximo año entre el 23 de julio y el 8 de agosto debido a la crisis del coronavirus que no garantizaba la seguridad y, además, mantenía a muchos deportistas confinados imposibilitando sus entrenamientos de alto rendimiento de cara a la gran cita.