Luis Enrique: "De Ramos me sorprendió su capacidad como líder"

Luis Enrique Martínez, seleccionador español, confesó que mantiene una relación "muy buena" con Sergio Ramos y que cuando comenzó a trabajar con el capitán de la selección española y el Real Madrid le "sorprendió por su capacidad como líder de un vestuario y sus capacidades como persona".

"Mi relación con Sergio Ramos es muy buena, como con el 99,9 por ciento de jugadores. Solo le conocía de referencias y por haberme enfrentado a él, cuando le pude conocer en la selección me quedé gratamente sorprendido. Sabía que era un jugador especial y diferente, por algo tiene el récord de internacionales. Me sorprendió no solo su rendimiento deportivo sino su capacidad como líder de un vestuario y sus capacidades como persona", elogió.

Luis Enrique valoró positivamente el cambio de fecha de la Eurocopa y su aplazamiento para el 2021 a causa del coronavirus. "Hay cosas positivas. Nos va a dar tiempo a tener más concentraciones y partidos para prepararla, a que los jugadores más jóvenes puedan curtirse un año más y sigan esa evolución positiva que hemos visto", destacó en un encuentro digital con seguidores.

El seleccionador ve a la selección española preparada para volver a conquistar un título grande y la situó entre un ramillete de candidatas. "Claro que veo capaz a España de ganar la Eurocopa, de hecho somos una de las seis o siete selecciones que podríamos hacerlo".

"Luego hay que ver cómo llegamos a la Eurocopa, el cansancio que pueden acumular los jugadores de la temporada, las lesiones, pero somos uno de los aspirantes a conquistar el título. Ojalá podamos conseguirlo. Dependerá de nuestro nivel", añadió.

Para Luis Enrique las "expectativas" son "máximas" y pese a que en la última Eurocopa y Mundial la selección española no mantuvo el nivel, tienen la oportunidad de cambiarlo.

"Desde que España consiguió el Mundial y las dos Eurocopas la selección se colocó como referencia a nivel mundial. Seguimos teniendo buen nivel y tenemos que confirmar si somos una de las claras favoritas tras no estar a la altura los dos últimos torneos. Eso no significa que no seamos una de las aspirantes", defendió.