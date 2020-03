Así pasa Luis Enrique el confinamiento por coronavirus: aprendiendo inglés, viendo fútbol, series...

El seleccionador nacional de fútbol masculino, Luis Enrique Martínez, atendió a los aficionados a través de las redes sociales en la primera de las dos entrevistas virtuales que ofrecerá la RFEF esta semana con el técnico como protagonista.

'Lucho' respondió a uno de los fans que tenía curiosidad por saber cómo pasaba el seleccionador nacional los días de confinamiento por el coronavirus: "Intento dividir el día en cosas obligatorias: ayudar en las tareas de la casa, intento aprender inglés, veo fútbol, veo series, leo. Partir el día en obligaciones y repartir en cosas que ayudan y cosas que me divierten", dijo.

En cuanto al parón futbolístico, el seleccionador aseguró que ahora lo importante es la salud: "En principio vamos a esperar cuando se puede reiniciar LaLiga y cuando se puede volver a competir. Todavía no están anulados los partidos de la Selección para junio, veremos. Es una cosa que no me preocupa, me preocupa más el tema de la salud. El fútbol, cuando hay cosas de esta gravedad no tiene importancia".

También analizó el aplazamiento de la Eurocopa para el próximo año y cómo ve a España para la cita: "Veo bien al equipo. Ser seleccionador tiene cosas muy positivas porque cuando un jugador viene, viene contento y con ganas de ayudar y de participar".

¿Una posible vuelta al Barça?

Uno de los aficionados le preguntó a Luis Enrique si existía alguna opción de volver al Barça: "He tenido siempre suerte porque he dejado en todos las puertas abiertas. Mi etapa en el Barça fue muy bonita y siempre les estaré agradecidos", explicó.