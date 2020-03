Lopetegui critica la tardanza en actuar ante el coronavirus: "No sé por qué aquí no fuimos previsores"

Julen Lopetegui, entrenador del Sevilla, se ha mostrado crítico pero responsable ante la situación. Él, como el resto de españoles, está afectado por cómo el coronavirus ha frenado en seco su vida, algo que ha colocado el fútbol en un segundo plano. Uno de sus hijos, de hecho, está en Madrid, confinado y teletrabajando, y también ha perdido a gente conocida por la enfermedad.

El técnico vasco no ha ocultado su malestar con las autoridades por la falta de acción cuando se veía venir la crisis. "No sé por qué no sé intuía aquí, cuando estaba pasando al lado, en Italia. No sé por qué aquí no fuimos previsores en ese aspecto. El fútbol está en un segundo plano y creo que tomó las decisiones incluso antes, porque el escenario lo exigía", recuerda, en una entrevista desde su casa a los medios oficiales del club nervionense.

Lopetegui recuerda que "lo prioritario es la salud de todos, de esas generaciones que han sacado a España de la posguerra y están muriendo de forma increíble. Muchas veces oigo con enfado que esta enfermedad solo ataca a los mayores, pero a ellos les debemos la vida y hay mucha ingratitud en esos comentarios. Hay que cuidarles especialmente a ellos", insiste el vasco.

Sobre el fútbol en sí, Lopetegui ha elogiado el compromiso que ha visto en sus jugadores, que se siguen entrenando incluso en estos momentos con profesionalidad.

La vuelta a la competición, máxime ahora tras la suspensión sine die que han acordado la RFEF y LaLiga, se debería hacer, en palabras del entrenador sevillista, en función de lo que se haya disputado ya. "Se han jugado tres cuartos de temporada, no se puede obviar eso. Quien decida, que lo haga por ese tramo jugado, es como lo veo”, pide.