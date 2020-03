Jovic: "Pido perdón si he puesto en peligro a alguien, me da pena que constantemente escriban sobre mí"

Luka Jovic, delantero del Real Madrid, ha sido protagonista este jueves por salir de España rumbo a Serbia en pleno confinamiento por el coronavirus. El jugador asegura que contaba con el permiso del club tras haber dado negativo tras las pruebas realizadas. Sin embargo, fue visto en Belgrado en una fiesta en el cumpleaños de su novia, lo que ha generado controversia.

El propio Jovic ha decidido dar explicaciones a través de Instagram: "Pido perdón a todo el mundo si de alguna manera he hecho daño o puesto peligro a alguien", ha escrito.

Sin embargo, también ha querido dar más detalles sobre su situación y ha comentado que le da "mucha pena" que se escriba constantemente sobre él: "Me da mucha pena que yo sea el tema principal estos días, y me da pena que constantemente se escriba sobre mí y no sobre los protagonistas principales en la lucha contra esta crisis, que son los doctores y todos los que trabajan en la sanidad", comentó el serbio. Añade Jovic que le da pena "que algunas personas no hayan cumplido profesionalmente con su trabajo" y no le hayan explicado el procedimiento a seguir.

Además, y sin entrar en la polémica de la fiesta de su pareja, Jovic ha recalcado las diferencias entre la situación en España y en Serbia por el coronavirus: "En España está permitido acudir a hacer la compra o adquirir productos en farmacias, lo que no ocurre aquí. Saldremos juntos de esta", escribió.