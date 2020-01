El homenaje de Nadal a Kobe Bryant: gorra de los Lakers y pide una ovación

Rafa Nadal rindió un sentido homenaje a Kobe Bryant tras vencer a Nick Kyrgios en un duro duelo de octavos de final del Open de Australia. El español se acordó del exbaloncestista, fallecido en un trágico accidente de helicóptero, en la entrevista postpartido, en la que lució una gorra de Los Angeles Lakers y pidió una ovación para Bryant.

Nadal no ocultó su tristeza al ser preguntado por John McEnroe solo unos instantes después de derrotar a Kyrgios: "Qué puedo decir, me he despertado esta mañana con esta terrible noticia. Muy, muy triste".

Gorra de los Lakers y palabras de homenaje para Kobe 💪@RafaelNadal recuerda la leyenda de Bryant 😭#AusOpenEurosportpic.twitter.com/ZKSsIAvEhF — Eurosport.es (@Eurosport_ES) January 27, 2020

Nadal destacó que "ha sido uno de los grandes deportistas de la historia y se merece un gran aplauso", afirmó propiciando una sentida ovación del público congregado en la pista Rod Laver Arena de Melbourne.

El tenista también señaló que "he estado alguna vez con él, pero un amigo íntimo mío ha jugado con él durante bastante tiempo, Pau Gasol", por lo que "no estuve con él pero le conocí".

Nadal le definió como "un gran trabajador" y subrayó "su espíritu trabajador" y "que siempre quiso mejorar", para finalizar señalando que "es uno de estos días que quieres olvidar, pero Kobe Bryant estará siempre en nuestro corazón".