Jordi Arrese: "Tras Rafa Nadal hay una gran sequía"

Jordi Arrese (1964, Barcelona) tiene muy claro que lo que está viviendo España con un tenista como Rafa Nadal es muy difícil que se repita. Tanto es así que habla claramente de sequía tras el manacorense, aunque apunta a un nombre, nacido de la escuela del propio Nadal: Carlos Alcaraz.

El que fuera medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Barcelona'92 ejerce de comentarista en Eurosport, canal que emite en exclusiva el Open de Australia.

¿Cómo ve a Nadal después de un 2019 tan intenso?

Hizo un 2019 espectacular. Sólo por eso y por ganar la Copa Davis estando prácticamente en todo en individual como en dobles, en cuanto a confianza la tiene muy grande. Pretemporada no han hecho mucha ni él, ni Djokovic, porque estuvieron con la Copa Davis y luego estuvieron con la ATP Cup. Para mí, Rafa cada año viene con más fuerza. Siempre viene mejorando muchísimo su juego y con la confianza con la que está, yo creo que viene un muy buen año otra vez.

¿Se le debe exigir mantener el número 1?

El nº1 no es lo principal para él. Tanto él, como Djokovic como Federar están más por batir el récord de Grand Slam que lograr el primer puesto. Lo que pasa es que si ganas un par de Grand Slam, difícilmente no eres número 1. Están viniendo algunos jóvenes que están haciendo algo de competencia, porque hasta el momento sólo lo ganan ellos tres, pero él tiene que fijarse en ganar los Grand Slams. Si empieza ganando Australia, le va a dar confianza para el resto del año, pero Rafa siempre tiene entre ceja y ceja Roland Garros.

¿Nadal gana partidos o puntos antes de entrar a la pista, por la presión que ejerce sobre el rival?

No tanto como eso, pero es evidente que Rafa tiene una gran fortaleza mental. Para mí, es el más fuerte de todos mentalmente. Jugar con Rafa, Djokovic, Federer… es muy diferente, impactan de otra manera. Se juega con respeto, se ve de otra manera. Y es muy diferente jugar con Nadal en un Grand Slam, a cinco sets, donde todo se hace más duro y complicado.

¿Cuántos años quedan para disfrutar de Nadal?

Físicamente y mentalmente es una bestia, es el más fuerte de todos en los dos sentidos. Pero su tenis tiene más desgaste, que ha ido mejorando a lo largo de los años. Por ejemplo su segundo saque, que era su parte débil porque sacaba lento y ahora lo hace con mucha más velocidad. Cada vez es más agresivo.

Mientras él vaya supliendo el físico por darle más rapidez a la bola, mejor. Al ser más agresivo, se desgasta menos. También han salido suplementos que les ayudan a mantenerse más tiempo. Mientras Rafa tenga la ambición y no tenga ningún problema físico grande, seguirá mucho tiempo. Tanto mental, como técnica y físicamente, es un prodigio.

¿Quién viene detrás de Nadal que puede llegar a un nivel cercano?

Tenemos bastante sequía en este sentido. ¿Quién podría haber? Al nivel de Rafa no saldrá ninguno, pero a uno cercano hay un chaval que pinta muy bien, Carlos Alcaraz. Es el único jugador joven que veo ahora. Es muy completo, con una mentalidad impresionante. Hay otros buenos jugadores, pero hablamos de top 5, top 10… No es lo mismo que llegar a ser número 1. No hay ninguno que pueda llegar al nivel de Nadal, pero que pueda intentarlo, este chico.