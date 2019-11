Luis Rubiales explica el regreso de Luis Enrique: "El primero en saberlo ha sido Robert Moreno"

Luis Rubiales, presidente de la RFEF, y su director deportivo, José Francisco Molina, han comparecido en rueda de prensa para confirmar la salida de Robert Moreno y el regreso de Luis Enrique al frente de la Selección española.

Esta es la alocución completa con la que Rubiales explicó la cronología de los hechos:

"Creemos que es importante la comparecencia de hoy, porque igual que lo es la opinión de cada uno, nosotros queremos que conozcáis la verdad. Este es el relato: hoy podemos confirmar que Luis Enrique regresa a su puesto de trabajo.

Desde la muerte de su hija he hablado en tres ocasiones: la primera el 29 de agosto, cuando le dí el pésame. Volvimos a hablar con él a finales de octubre y ayer. El 29 de agosto le llamo para transmitirle todo el cariño de la gente que estamos con él ante la peor situación que puede vivir un padre. Entre esa llamada y la reunión de octubre, Robert Moreno, a quien agradecemos su trabajo y cómo ha trabajado, en una reunión nos transmite que ha hablado con Luis Enrique y le transmite que tiene ganas de volver a entrenar. Nos enteramos por él. Obviamente, ante esa situación, Molina me dice 'presi, tenemos que hablar con Luis Enrique. Siempre dijimos que tenía la puerta abierta'. La reunión con Luis Enrique la tuvimos el 31 de octubre en Zaragoza, en una reunión oficial en la que charlamos sobre la situación personal y profesional y nos dice que quiere volver a entrenar.

Molina me dice que hablemos con todo el mundo cuando se confirme la clasificación. No queremos distorsionar la clasificación, y así es como hemos llevado el tema hasta la llamada de ayer.

El domingo, Molina habla con Robert Moreno. Él, por todo lo que estaba saliendo en la prensa, le dice 'quiero saberlo ya'. Le responde que quieren esperar, y le vuelve a insistir que quiere saberlo ya. Molina le comenta: 'Mira, Robert, si Luis Enrique quiere volver a ocupar su puesto trabajo y liderar el proyecto que él empezó, vamos a valorar la posibilidad'. Nadie había hablado con Luis Enrique de volver ni hemos negociado, ni con ningún otro.

Ayer os envía un mensaje Robert Moreno que quiere acordar su salida para no impedir la vuelta de Luis Enrique. Es algo que había dicho públicamente y que habíamos dicho nosotros. Nos dice el mismo día del partido que se quiere marchar. Ayer por la mañana, ante la gravedad y emergencia que provoca esta situación, Molina me llama y me dice: 'Luis, tenemos un problema. Queremos hablar cuando acabe la clasificación, pero el hecho de que hable de la posibilidad de que vuelva Luis Enrique ha hecho que Robert no quiera seguir'. No habíamos negociado nada.

Molina me dice que llame a Luis Enrique, por responsabilidad, y le llamé a las 12 o 1 de la tarde. Le cuento lo que pasa, la conversación de que Robert no quiere seguir. Le pido a Luis Enrique que me diga si quiere volver, y me dice inmediatamente que sí, que quiere volver y que gracias por cumplir nuestra palabra.

Es lo que he dicho aquí desde el principio, pero no voy a admitir que se tergiverse: lo dije desde el principio. Luis Enrique me lo agradece y me confirma que vuelve de la Selección.

Al mismo tiempo, Molina cierra una reunión con Robert Moreno para hoy a las 10:00 para hablar de todo. El primero en conocerlo todo fue Robert.

Esta es la situación que tenemos. Siempre hemos actuado con respeto, integridad y rigor. Hemos cumplido con nuestra palabra. La RFEF es coherente con el mensaje que ha enviado desde el principio, tanto con Luis Enrique como con la persona que ha ocupado su puesto, al que le dijimos que si volvía Luis Enrique, ocuparía su puesto. Sólo han cambiado los tiempos, la exigencia de Robert Moreno de pedirle a Molina que quería saberlo ya.

Luis Enrique tuvo que abandonar la selección por la enfermedad de su hija Xana. Siempre tuvo las puertas abiertas. Este proyecto arranca con la Euro 2020 y acabará en el Mundial de Qatar".

A continuación, el presidente de la RFEF respondió a los medios de comunicación en una rueda de prensa en la que pidió a su directora de comunicación que no frenara las preguntas.

​Relación entre Moreno y Luis Enrique

Ni lo sé, ni me compete. Las situaciones personales las responderá él.

Regreso de Luis Enrique y marcha de Robert

Independientemente de que quiera añadir algo Molina, nosotros hemos estado muy contentos con el trabajo de Robert pero el líder de este proyecto es Luis Enrique. Siempre he dicho que tenía las puertas abiertas. Hemos cumplido con coherencia. Creo que Luis Enrique tiene un gran currículum y es en quien confiamos.

(Toma la palabra Molina) Lo ha explicado bien el presidente. El seleccionador que queríamos era Luis Enrique. Tuvo que abandonar por lo que ya sabéis. Si el está dispuesto cuanto menos mi obligación era valorar su vuelta. Estábamos encantados con el trabajo de Robert pero había que valorar la vuelta de Luis Enrique.

¿Seguirá Moreno en el staff?

Lo que decida Luis Enrique respecto a su staff o la comunicación de Robert depende de una relación personal que no valoramos. Luis Enrique dará las explicaciones pertintentes.

Contrato de Robert Moreno

No presentamos a un seleccionador temporal. Presentamos al seleccionador que iba a dirigir al equipo en la Euro 2020 salvo que Luis Enrique quisiera volver a su puesto de trabajo. Las cuestiones entre Luis Enrique y Robert Moreno no podemos entrar. Luis Enrique decidirá sobre su staff. No vamos a valorar esa situación. Sabiaís que Luis Enrique si quería volver, volvería. Aquí estamos dando la cara y cumpliendo nuestra palabra.

Robert Moreno manda a sus abogados

Ha sucedido algo de lo que teníamos planeado. ¿Qué ha sucedido para que Robert nos trasmitiera que no iba a seguir? Pues eso ha precipitado que hayamos llamado a Luis Enrique. A las 10 de la mañana han venido dos abogados, él no ha venido, a los que hemos recibido. Ayer decidió no comparecer, decisión que respetamos. Si él decidió salir así es porque nosotros teníamos una decisión a las 10 de la mañana y hubiésemos hablado. Siempre conocía todo el primero. Nos gustaría haber llamado a los jugadores, empezando por los capitanes y darles una explicación. Cumplimos con nuestras promesas y nuestro planteamiento. En el momento en el que dice que quiere abandonar el cargo así actuamos. No encuentro un fallo de Molina en esto.

Charla con Moreno y los jugadores en el Wanda

Cuando Molina me llama para que hable con Luis Enrique ayer, me dice que quedemos mañana con Robert Moreno y me dijo que prefería que yo no bajara al vestuario. Quería hablar con él, pero preferimos que no. Hablé ayer con los capitanes. La gente con la que he hablado siempre ha respetado quiénes toman las decisiones y cómo nos hemos explicado. Ellos son conscientes de lo que ha ocurrido y que nosotros tenemos unas responsabilidades.

Explicaciones sobre Luis Enrique

El momento fue en septiembre, no sé si 15 o 20 días después de la muerte de Xana. Las cuestiones personales no nos metemos. Nosotros no estamos para mediar entre ellos, y un cuerpo técnico tienen que responderlo entre ellos. ¿Si contará con el actual staff? Lo tiene que decidir él. Nosotros le daremos las herramientas para que llegue a la Eurocopa.

Decisión tomada y cuarta charla con Luis Enrique

Valoramos mucho el trabajo de Robert, pero el líder del proyecto era Luis Enrique. Teníamos el compromiso moral y dado ante vosotros, que si quería volver, volvería. Teníamos confianza total en el proyecto de Robert.

He dicho que he hablado tres veces, pero esta mañana le he vuelto a llamar y le he preguntado que hasta cuándo quería firmar, y me dijo que quería llegar hasta el Mundial. Nosotros sabemos que es un excepcionalísimo entrenador y queremos darle un tiempo al proyecto. Él me dijo que no me quería ligar si tenía un mal resultado. Luis Enrique merece y le agradezco que quiera estar hasta Catar 2022. Ya tenía ofertas, muchas de ellas mejores económicas.

Reacción de Robert Moreno

(Molina) No me sorprende la rueda de prensa en la que habló de su renovación. Al día siguiente, con el mensaje, sí fue un poco de sorpresa. Yo le pedí tranquilidad y que hoy nos reuniéramos para hablar. Anoche volví a hablar con él en el vestuario y le pedí que estuviera tranquilo, que habíamos quedado hoy a las 10 y volveríamos a hablar de todo.

¿Seguiría Moreno sin el mensaje de Luis Enrique?

Lo expliqué en Cádiz: la planificación para la Euro arrancaría desde hoy en cualquier caso. Robert Moreno ha hecho un gran trabajo, pero Luis Enrique fue el líder de este proyecto y debe liderarlo.

Justicia con Robert Moreno

Yo dije que Luis Enrique siempre tenía las puertas abiertas por volver y Robert nos pidió que le diéramos todas las fuerzas para volver. El propio Robert, en la previa del primer partido con Rumanía, dijo que daría un paso al lado si Luis Enrique volvía. Le hemos dado la oportunidad de ser conocido a Robert Moreno, de primer entrenador. No podrá cumplir su objetivo de estar en la Eurocopa porque vuelve Luis Enrique. Hemos sido justos no, justísimos. Hemos cumplido con nuestras palabras. Ha conocido todas las llamadas.

Satisfechos con Robert

Podemos no compartir algunas formas de actuar, aunque las respetamos, pero tenemos que hablar de su desempeño. Y ha sido muy bueno. Ha actuado conforme a su criterio y nosotros tenemos que respetarlo.

(Molina) En ningún momento plantea la posibilidad de no dirigir el partido contra Rumanía. Yo el transmití que habláramos hoy.

¿Hubo dudas sobre Moreno?

No nos arrepentimos. Algunas veces... la salida nos hubiera gustado que fuera de otra manera. Nos hubiera gustado con Robert Moreno dando un paso al lado, pero no nos arrepentimos. Primero porque mantiene el proyecto que lideró Luis Enrique, y que tuvo que dejar por un accidente en su vida. Y segundo para amortiguar su aterrizaje de vuelta. Mantener a su equipo aquí era muy importante para suavizar la situación. Si quién ha sustituido a Luis Enrique elige en el último partido de clasificación comunicarnos que no quería seguir... No nos arrepentimos. Volveríamos a actuar con los mismos pasos.

(Molina) Sobre la confianza, en ningún momento dudamos. Ni siquiera en octubre, cuando la opinión pública generó debate. Ahí fue cuando más cerca estuvimos y más confianza le mostramos. Ya lo hicimos el primer día por ponerle, y también generó debate. Apostamos por él porque intuíamos que iba a ser capaz. En estos meses le hemos transmitido nuestra confianza. En las últimas horas, con todo lo que pasó, le manifesté mi tranquilidad de que pudiera ir a la Euro con garantías y tranquilidad.

Errores de Rubiales

Todos nos podemos equivocar pero yo siempre he dicho que Luis Enrique tiene las puertas abiertas. Todos sabéis que si Luis Enrique decide volver va a volver. No ha cambiado nuestro argumento. No puedo decir un 'sí' rotundo. Robert está pero sabe desde el primer día que si Luis Enrique quisiera volver, estaría aquí.

Mensaje de Robert y reunión posterior

La respuesta es la reunión. El domingo hay una reunión, Robert exige una decisión y Molina dice que valoramos la vuelta de Luis Enrique. Y el lunes me llama Molina y me dice que Robert se echa a un lado y entonces llamamos a Luis Enrique.

(Molina) Al mensaje yo no le respondo. Yo voy a verle directamente.

Formas con la destitución de Robert

Si nos comprometimos a que Luis Enrique volviera cuando se sintiera con fuerza, y lo sabíamos todos, hemos actuado con coherencia. Me siento orgulloso de cómo hemos actuado. Lo hemos hecho con principios.