Luis Enrique veta a su examigo Robert Moreno como segundo y elige a Unzué

Robert Moreno era, hasta hace bien poco, uno de 'los hombres de Lucho'. Así se bautizó al catalán, que había acompañado a Luis Enrique en Roma, Vigo y Barcelona. Era uno de sus imprescindibles, un estudioso y analista del fútbol al que llevó a la Selección española. Una amistad más que firme que, poco a poco, se ha deteriorado.

Lo dejaba caer, sin especificar nada más, Luis Rubiales en su larga alocución ante los medios para explicar el regreso del asturiano: la relación entre Luis Enrique y Robert Moreno está totalmente acabada. Tanto es así, que según ha adelantado Juan Antonio Alcalá en 'COPE', el asturiano puso como condición para volver que Moreno no estuviera en el staff de la selección.

💥 Informa Juan Antonio Alcalá



📌 Luis Enrique solo puso una condición para volver a @LuisRubiales en la reunión entre ambos del 31 de octubre en Zaragoza



❌ Luis Enrique NO quería contar con Robert Moreno en su regreso a la @SeFutbolpic.twitter.com/Uik4OclnNJ — El Partidazo de COPE (@partidazocope) November 19, 2019

Ambos se acusan mutuamente de deslealtad. Por un lado, Moreno se siente defraudado con su amigo porque estaba hablando con la RFEF para su regreso mientras él aún estaba en el cargo y pensando que podría llegar a la Euro 2020 por lo menos. Por otro, Luis Enrique considera que Moreno se agarraba a un puesto que, en justicia, no era suyo y le cerraba la puerta de vuelta pese a que públicamente había dicho que si él volvía, se iría el que ha sido cuarto seleccionador de la era Rubiales.

Robert Moreno y Luis Enrique se acusan mutuamente de deslealtad por lo sucedido en los últimos meses

La tensión ha ido en aumento en estos últimos días, conforme desde la RFEF iban filtrando a sus periodistas afines las dudas acerca del futuro de Moreno, alimentadas por el propio Rubiales con respuestas esquivas sobre si renovaría o no.

La exigencia de Moreno de saber si iba a seguir o no, las ganas de Luis Enrique de volver tras los peores ocho meses de su vida y la necesidad de Luis Rubiales de tapar las polémicas que le rodean, con la Supercopa de España en Arabia como tema candente, han acabado por precipitar la situación sólo un día después de confirmar la clasificación como primeros de grupo para la Euro 2020.

Juan Carlos Unzué, de nuevo segundo de Luis Enrique

Cuando Luis Enrique se ponga de manera efectiva al frente de la Selección de nuevo, no estará Robert Moreno sino, irónicamente, otro exjefe del catalán. Juan Carlos Unzué es el elegido.

JUAN CARLOS UNZUÉ 22 de abril de 1967 (Pamplona) Ya fue segundo de Luis Enrique en Celta y Barça.

El exentrenador del Celta (donde Moreno fue su ayudante) y el Girona, del que fue destituido tras 12 jornadas de esta Liga, no ha visto más recorrido en su carrera en solitario en los banquillos y volverá a ser la mano derecha de Luis Enrique, como ya lo fue en Vigo y en el FC Barcelona antes de echar el vuelo en solitario.

Existían dudas sobre si Unzué podía o no meterse en el staff de la Selección. Y es que, según el reglamento, no puede entrenar a otro equipo si en la misma temporada ha ejercido en otro. Esta normativa, especificada en el artículo 162 del reglamento general de la RFEF, se refiere sólo a clubes, por lo que sí lo podrá hacer en la Selección por un vacío que hay en la redacción del primer párrafo de dicho artículo:

Artículo 162: "La resolución del vínculo contractual. Si se resolviese el vínculo contractual entre un club y un entrenador, segundo entrenador, entrenador de porteros o preparador físico sea cual fuere la causa, estos últimos no podrán actuar en otro en el transcurso de la misma temporada, con ninguna otra clase de licencia, ya sea en calidad de profesional, como en la de no profesional".

Dado que no especifica si una Selección nacional se considera un club profesional o no, puede ejercer de segundo de Luis Enrique y, en caso de necesidad (expulsión, baja por enfermedad, etc.), de su sustituto a todos los efectos.