Plantón de Robert Moreno a Luis Rubiales: manda a sus abogados para discutir el finiquito

La convulsa destitución de Robert Moreno como seleccionador español ha dejado muy tocada la imagen de todos, especialmente la de Luis Rubiales y la RFEF. Tanto es así, que el ya exseleccionador ha decidido no volver a la Ciudad del Fútbol de Las Rozas si puede evitarlo. Por no ir, no ha ido ni a la reunión que había acordado con el presidente y con el director deportivo José Francisco Molina.

"A las 10 de la mañana han venido dos abogados, él no ha venido, a los que hemos recibido. Ayer decidió no comparecer, decisión que respetamos. Si él decidió salir así es porque nosotros teníamos una decisión a las 10 de la mañana y hubiésemos hablado", ha explicado Rubiales en su larga rueda de prensa.

Moreno fue confirmado como seleccionador absoluto para la fase de clasificación para la Euro 2020, pero una vez conseguida empezaron los problemas. El ya exseleccionador se ha mostrado muy dolido con la actitud de Rubiales y Molina, que le apuntan como culpable al exigir una respuesta en un mensaje el domingo previo al partido contra Rumanía.

El futuro de Moreno está en el aire, pero no estará en la RFEF en ningún cargo. Ni como segundo de Luis Enrique, con quien la relación se ha complicado mucho, ni en la propia Federación. En cualquier caso, la desvinculación no va a ser ni tranquila ni sencilla.

"Uno puede romper un contrato y para eso manda a sus abogados. Nosotros hubiéramos querido que viniera la otra parte. Pero nosotros también podemos mandar a nuestros abogados. Si liquida una parte tiene unas consecuencias, si liquida otra tiene otras y si hay un acuerdo, otras. Cuando he venido, no ha habido un acuerdo, seguían los abogados allí", ha relatado Rubiales.