El presidente de la ACFF: "Cuando se hace una propuesta como la de Rubiales es que no se ha entendido el conflicto"

El presidente de la Asociación de Clubes de Fútbol Femenino, Rubén Alcaine, explicó este lunes que la oferta de 1.152.000 euros que hizo el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, "no soluciona el conflicto" del fútbol femenino español.

"Esa oferta de 1.152.000 euros está descartada. Ese millón no soluciona el conflicto y no es viable. Cuando se hace esa propuesta es que no se ha entendido el conflicto que tenemos actualmente. No estamos hablando de 1.100.000. Esa no es la solución al problema del fútbol femenino", dijo Rubén Alcaine tras una nueva reunión de la mesa negociadora del primer convenio colectivo de las futbolistas de la Primera Iberdrola.

La huelga se mentiene indefinida a partir del fin de semana del 16 y 17 de noviembre ante la falta de acuerdo entre patronal y sindicatos.

Rubén Alcaine insistió en que la solución al conflicto pasa por que la RFEF permita la adhesión de la Asociación de Clubes de Fútbol Femenino al Programa Elite, al que según fuentes federativas consultadas por EFE ya pertenecen el Athletic Club, el Barcelona, el Madrid CFF, el Sevilla y el CD Tacón.

"Estamos esperando poder acogernos a ese Programa Elite, lo que no sólo desbloquearía la huelga sino el tema de los derechos audiovisuales y el de los soportes... Entendemos que sería la solución para todos", dijo Alcaine.