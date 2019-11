Luis Rubiales: "Lo de jugar el Clásico a las 13h es un disparate"

Luis Rubiales, presidente de la RFEF, acudió este viernes a la fiesta de la Federación Valenciana de Fútbol para promocionar el fútbol femenino donde atendió a los medios sobre las cuestiones más relevantes de la actualidad del fútbol español.

Entre ellas, el horario del Clásico que se disputará el próximo 18 de diciembre, miércoles. Javier Tebas no descartó que el partido, pese a ser en día laborable, se dispute a las 13:00h para favorecer su visionado en Asia, algo que a Rubiales le parece "una ocurrencia".

"Es un disparate, es una ocurrencia. No creo que se cometa un error tan tremendo porque primero, no se puede, y segundo tendremos que hablar de ello. Es un tema que no va a ocurrir, el Clásico que jugará cuando se tenga que jugar, por la tarde o noche", ha declarado.

En cuanto a los problemas del fútbol femenino, con la inminente convocatoria de huelga, Rubiales, que está lidiando, como dirigente de la RFEF con el asunto, aclaró: "Hay una propuesta, la RFEF pone un un millón y 150 mil euros, también pone una partida salarial de medio millón de euros. Lo que queremos es que se respete que todos los partidos se puedan televisar, que nadie vete.", dijo.

"La huelga es una cosa muy seria", añadió el presidente.

Sobre la posibilidad de jugar el Villarreal - Atlético en Miami, Rublales volvió a mostrarse tajante: "La RFEF insiste es que es parte de FIFA que dice claramente en su reglamento que cuando un partido se juega de local, se juega de local. No ha cambiado nada desde entonces. Parece que Javier Tebas ha creado esta cultura de llevar todo a los juzgados, a la cautelares".