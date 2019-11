Mikel San José, a Cayetana Álvarez de Toledo: "El machismo no es un concepto únicamente masculino"

Mikel San José, jugador del Athletic Club, fue uno de los muchos españoles que estuvo atento al primer debate electoral del 10-N que se emitió en la noche de este viernes.

El vasco no dudó en comentarlo en redes sociales e hizo especial hincapié en una frase de la representante del Partido Popular en el debate, Cayetana Álvarez de Toledo, relacionado con las agresiones sexuales y el feminismo: "no todo lo que no sea un sí necesariamente es un no", dijo la política.

Algo que el jugador del Athletic no vio con buenos ojos: "Se acaba de probar que el machismo no es un concepto únicamente masculino", escribió.

"Por suerte también existimos hombres feministas", añadía en el tuit San José. Unas palabras que han tenido mucha repercusión en las redes sociales, en las que el futbolista ha sido muy aplaudido.