A pesar de que 2021 fue otro año marcado por la pandemia de covid-19, los cierres de salas y los aforos restringidos, los cines españoles terminaron el año con la nota positiva de un incremento del 45% respecto al fatídico año 2020 en sus cifras: 41 millones de espectadores llenaron las salas y la recaudación subió hasta los 251 millones de euros, según datos de ComScore.

Los números no son del mismo calibre que los de los años anteriores a la pandemia, claro, pero al menos se han vislumbrado ciertos signos de recuperación... a pesar de que principalmente se hayan reconcentrado en las apabullantes cifras de un blockbuster de superhéroes como Spider-Man: No Way Home. Un taquillazo brutal que, pese a haberse estrenado el 16 de diciembre, no ha tenido ningún probema en coronarse como la película más taquillera del año entero con amplia diferencia.

A continuación, estas han sido las 10 películas más taquillera de 2021 en España, según los datos facilitados por la consultora ComScore.

10. Viuda Negra

6.135.041 € y 979.270 espectadores para la película de Marvel Studios protagonizada por Scarlett Johansson. Lee nuestra crítica.

9. Expediente Warren: Obligado por el demonio

Tercera entrega de la saga Expediente Warren de James Wan, en este caso dirigida por Michael Chaves. 6.361.779 € y 1.011.671 espectadores. Lee nuestra crítica.

8. Godzilla vs. Kong

La película con la fecha de estreno más delicada (aún no había acabado marzo) de todo el top 10. A pesar de todo, el combate de monstruos orquestado por Adam Wingard recaudó 6.207.638 € y congregó a 983.050 espectadores. Lee nuestra crítica.

7. Eternals

7.357.371 € y 1.152.460 espectadores para la entrada de la oscarizada Chloé Zhao en el Universo Marvel como directora. Lee nuestra crítica.

6. Sin tiempo para morir

Una de las grandes zarandeadas por la pandemia: la despedida de Daniel Craig dentro de la saga James Bond finalmente puede considerarse un salvamento de muebles, dadas las circunstancias. 8.004.976 € y 1.190.579 espectadores. Lee nuestra crítica.

5. Dune

Denis Villeneuve también dio muchas vueltas con su adaptación de Frank Herbert. Algo es algo: la segunda parte ya está confirmada tras una recaudación de 8.279.579 € y 1.375.478 espectadores en nuestro país. Lee nuestra crítica.

4. A todo tren. Destino Asturias

Única entrada española dentro del top 10, muy por delante del siguiente título más taquillero de nuestro cine. La última comedia familiar de Santiago Segura volvió a ser una historia de triunfo con 8.493.358 € y 1.500.811 espectadores. Lee nuestra crítica.

3. Venom 2: Habrá Matanza

El simbionte marvelita ha demostrado de sobra ser un pringoso valor seguro en taquilla. 8.932.211 € y 1.401.518 espectadores para la secuela protagonizada por Tom Hardy. Lee nuestra crítica.

2. Fast & Furious 9

Puede que las cosas estén un poco tensas en la familia Fast & Furious, pero su antepenúltima entrega ha sido uno de los pocos bombazos sin paliativos de este segundo año pandémico. 9.596.421 € y 1.542.064 espectadores. Lee nuestra crítica.

1. Spider-Man: No Way Home

La película de Spider-Man más hypeada de la historia cumplió su promesa para los fans y, en apenas tres semanas, recaudó (mucho) más que ninguna otra película en nuestro país durante el año entero. 17.475.570 € y 2.789.953 espectadores. Lee nuestra crítica.

