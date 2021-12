Dwayne Johnson rechaza volver a 'Fast & Furious' tras la invitación de Vin Diesel: "Es un ejemplo de su manipulación"

No habrá reunión familiar en el colofón de la saga Fast & Furious. Al menos, en lo que respecta a la reincorporación de Dwayne Johnson a las próximas películas, tal y como le propuso Vin Diesel el pasado mes de noviembre en un sentido post donde le llamaba "mi pequeño hermano Dwayne" y afirmaba que "nadie más puede dar vida a Hobbs".

Johnson se ha pronunciado públicamente y no está contento. El actor no solo rechaza volver a Fast & Furious, sino que en una entrevista reciente con la CNN ha criticado duramente el comportamiento de Diesel. "Le dije directamente que no iba a volver a la saga. Fui firme pero cordial con mis palabras y le aseguré que siempre apoyaría al reparto y desearía el éxito de la franquicia, pero que no había ninguna posibilidad de que yo volviera", explica.

"El reciente post público de Vin es un ejemplo de su manipulación", continúa el actor. "No me gustó que metiera en esto a sus hijos, ni la muerte de Paul Walker. Déjalos fuera de esto. Ya hablamos de esto los dos hace meses y llegamos a un acuerdo bien claro".

Ante todo, Johnson no quiere dejar claro su apoyo a la saga Fast & Furious, aunque sea desde fuera. "Mi objetivo siempre ha sido terminar con gratitud este fantástico camino en una saga tan increíble", asegura. "Es una pena que este diálogo público haya enturbiado las aguas. No obstante, confío en el universo Fast & Furious y su habilidad para satisfacer al público. De verdad que deseo a mis antiguos compañeros y los miembros del equipo toda la suerte del mundo y éxito con la próxima entrega".

Dwayne Johnson en 'Fast & Furious'

La incorporación de Dwayne Johnson a la saga de acción automovilística producida por Vin Diesel tuvo lugar en Fast & Furious 5 (2011), película que suele ser tomada como punto de inflexión en el crecimiento de la franquicia hasta dimensiones desproporcionadas. Allí, Johnson irrumpió con fuerza interpretando al agente Luke Hobbs, del Servicio de Seguridad Diplomática, cuyo objetivo era dar caza a Dominic Toretto y los suyos.

Después de un enfrentamiento cuerpo a cuerpo legendario contra Toretto, Hobbs pasó a tomar el rol de amienemigo en sus siguientes intervenciones en la saga, alejándose de su condición de antagonista para pasar a colaborar con los protagonistas en las tres siguientes Fast & Furious 6 (2013), Fast & Furious 7 (2018) y Fast & Furious 8 (2017).

Fue entonces cuando, tras un público desencuentro con Vin Diesel por desavenencias durante el rodaje de la séptima entrega, el camino de Johnson se desligó de la corriente principal de la franquicia y pasó a protagonizar un spin-off de su personaje junto a Jason Statham en Hobbs & Shaw (2019). Aunque la película recaudó 760 millones de dólares en todo el mundo, no se ha oído hablar sobre la posibilidad de una continuación.

