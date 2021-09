Valoración: Dune

A diferencia de otros directores de prestigio que llegaron a la ciencia-ficción más o menos de rebote, Denis Villeneuve ama profundamente el género. Algo que se nota, y mucho, en Dune, una película que el cineasta canadiense lleva acariciando desde su adolescencia. La cuestión, pues, es plantearse si ese amor es correspondido, y si el resto de los mortales podemos participar en él al sentarnos frente a la pantalla.

Lo primero que puede decirse del filme es que este es, ante todo, ambicioso. Esta película no conoce otra escala que la ciclópea, con los diseños de Patrick Vermette esforzándose para que los protagonistas parezcan hormiguitas a su lado mientras Hans Zimmer se empeña más que nunca en su santa cruzada contra los tímpanos del espectador.

En general, Villeneuve no quiere fascinarnos, sino impactarnos, y, en último extremo, apabullarnos. Un empeño que no llevaría a nada de no ser porque el director conoce bien su materia prima y aplica unas cuantas normas elementales al presentarla. A saber: que sumergirnos en el mundo de la historia, mostrando las dinámicas sociales que moldean este futuro feudal y atan entre sí a los personajes, vale más que un millón de diálogos explicativos.

Fotograma de 'Dune' Warner Bros.

Cuesta recordar, la verdad, un blockbuster que haya mostrado tanto respeto por su público en los últimos años, aunque ese respeto implique dejar a dicho público en medio de un entorno hostil con unas pocas indicaciones sobre cómo orientarse en él.

Gracias a esta decisión, la cinta se las apaña para resultar tan reseca y polvorienta como los paisajes que nos muestra. Y no hablamos solo de los desiertos del planeta Arrakis, convertidos por la cámara en una trama casi abstracta donde las dunas ondulan y se entrelazan entre sí como en una filigrana de sed. Nos referimos también a esa sociedad aristocrática de conspiradores donde la paranoia equivale a la cordura, y donde el contacto humano parece haberse extinguido.

De hecho, Villeneuve está tan empeñado en viviseccionar este mundo imaginario y sus relaciones de poder que, a golpes de escalpelo, reduce los vínculos entre sus habitantes a la mínima expresión, fiándolos a su reparto de estrellas para que estas se apañen con lo que el guion les deja.

Algunos intérpretes salen bien librados de esta prueba: Timothée Chalamet y Rebecca Ferguson, por ejemplo, muestran todo el horror y la ternura de la relación entre un hijo y la madre que quiso engendrar con él al arma definitiva. Otros, como Zendaya y Javier Bardem, no tienen siquiera materiales con los que trabajar. Y un tercer grupo, con Chang Chen a la cabeza, queda reducido a un esqueleto de motivaciones sin más peso que sus efectos en la trama. Un error que la denostadísima versión de David Lynch, con todos sus defectos, supo ahorrarse.

Una imagen de 'Dune' Warner Bros.

Donde más se nota esta pérdida es en los Harkonnen, esa familia de hienas que, en la novela original, funcionan tanto como villanos eficazmente repulsivos y como alivio cómico. Aquí, en cambio, su presencia queda reducida a unas cuantas escenas muy oscuras y muy ominosas, a la grotesquerie de ese Stellan Skarsgård flotante como el viejo barón Vladimir y a las presencias casi testimoniales de David Dastmalchian y Dave Bautista.

Por lo demás, eso sí, la película compensa estas carencias a base de adrenalina. Siempre moviéndose entre extremos, Dune juega a hacernos oscilar entre la hipnosis de sus visiones y la taquicardia de sus escenas de acción. Algo que funciona, y que le permite mantenernos pegados a sus imágenes… hasta que estas se acaban. Porque este filme es solo la mitad de una adaptación, y su abrupto final nos obliga a tenerlo muy presente.

Según un proverbio del pueblo Fremen, el desierto enseña la regla del cuchillo: cortar algo incompleto y afirmar "ahora ya está completo, porque acaba aquí". Pero Denis Villeneuve no puede permitirse ese lujo. Su película deja demasiadas cuestiones abiertas, y es obligación del director cerrarlas para así darnos opción a juzgarlas como corresponde. Esperemos que la taquilla, y los caprichos de los ejecutivos, le permitan hacerlo.

