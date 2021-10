Crítica de 'Venom: Habrá Matanza'

Valoración: Venom: Habrá Matanza

En los últimos 20 años, el cine de superhéroes ha experimentado una evolución enorme tanto en su consideración a nivel cultural e industrial como en lo relativo a los códigos narrativos y visuales que imperan en el que se ha convertido en el subgénero por defecto de las grandes superproducciones. Lejos quedan los años zozobrantes del cambio de milenio, cuando títulos como Hulk (2003), Daredevil (2003), Catwoman (2004), Los 4 Fantásticos (2005) o Elektra (2005) aunaban palos de ciego, efectos digitales cuestionables y ningún sentido del ridículo en sus traslaciones de los personajes de las viñetas. Hasta que la saga Venom protagonizada por Tom Hardy ha recuperado esa energía exacta.

Se podría cometer el error de despachar con sorna las películas de la enumeración anterior y barrerlas bajo la alfombra de los títulos que relanzaron a los superhéroes hasta la hegemonía fílmica –X-Men (2000), Spider-Man (2002), Batman Begins (2005), Iron Man (2008)–, perdiendo así por el camino la posibilidad de soñar con esquemas menos férreos; e incluso grandes propuestas de por sí, como el filme de Ang Lee. Si el cine de superhéroes ocupa su lugar actual de fórmula infalible con riesgo controlado es gracias al detritus de aquellos experimentos de ensayo-error.

Una mezcolanza tan viscosa y pegajosa como el Venom creado en los cómics de Spider-Man en los ochenta que Todd McFarlane convirtió en una imponente encarnación de la fantasía de poder de los lectores y en su primera película se reveló como el parásito pringadete más marginado de su planeta que encontraba acomodo dentro del cuerpo de Eddie Brock –seguramente el personaje que menos en serio se ha tomado Tom Hardy en toda su carrera- y no tardó en ser afortunadamente resignificado como icono queer. Un subtexto creado por el público que Venom: Habrá Matanza explicita y, por lo tanto, despoja de filo en tiempo récord.

La primera Venom (2018), dirigida por Ruben Fleischer, era un extraño artefacto disfuncional que, precisamente, convencía por su imprudente tono camp, la desvergüenza propia de una comedia romántica con la que abordaba el triángulo entre simbionte, Eddie y su ex, interpretada por Michelle Williams; distintivo de un reparto sin mácula que Venom: Habrá Matanza recupera y amplía con Woody Harrelson y Naomie Harris como villanos, Stephen Graham como agente de policía y Reece Shearsmith como regalo para fans de Inside No. 9. Sin embargo, lo que la secuela no puede recuperar es la inocencia con la que Venom se lanzaba al abismo por las cuestas de San Francisco.

Venom: Habrá Matanza reemplaza la actitud kamikaze de lo que era un gesto desesperado por la cosecha intensiva de los elementos que gustaron inesperadamente la primera vez. Hay más slapstick inocentón y riñas hilarantes entre Tom Hardy y la cabeza CGI de Venom, que muchas veces actúa como una especie de trol disparador de apostillas faltonas en off, pero todo se siente tan calculado como un dibujo macarra hecho sobre papel de calco. Y ni siquiera con un trazo interesante, pues la puesta en escena de Andy Serkis solo puede ser tildada de televisiva (pero lo que significaba "televisiva" también hace 20 años) y asombra que Robert Richardson firme la fotografía de esta amalgama CGI sin definición ni contorno.

Ahora bien, ¿acaso algo de lo anterior importa? Cabe concluir que no. Si el guion es un mero esqueleto donde colgar set pieces caóticas con simbiontes metiéndose la lengua (como máximo: la decisión de Sony de hacer las películas de Venom para mayores de 12 años hace ridícula la acumulación de muertos y la incansable cháchara sobre comer cabezas), es natural que el resultado final recuerde a esos vídeos para bebés que inundan YouTube con canciones infantiles a cargo de infracciones de copyright mal animadas. Igual de tosco, igual de eficaz.