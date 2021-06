Valoración: Expediente Warren: obligado por el demonio

Defendía Rodrigo Cortés recientemente en una entrevista que “si vas a Las Vegas a ver a David Copperfield es para durante dos horas creer que hace magia, no para gastar doscientos pavos en demostrar lo que es evidente, que es que no tiene poderes mágicos”. Este, es un debate que desborda actualidad e interés. Si la obra no es capaz de convencer al público, ¿es culpa del talento del autor o de la apatía de los espectadores?

Con James Wan no hay dudas. El director australiano, nacido en malasia, lleva años rindiendo cuentas de su habilidad como prestidigitador, como creador de universos propios que resisten el escrutinio de cualquier escéptico. Sus películas no solo son aterradoras, sino que también ofrecen una estructura sólida, un estilo propio e incluso imágenes icónicas -el pie cortado de Saw, la muñeca Annabelle, todo lo que haga Lin Shaye en Insidious- que son capaces de resistir toda duda. El trabajo de Michael Chaves, que tras dirigir La maldición de La Llorona en 2019, sustituye a Wan en esta tercera entrega de Expediente Warren, era mantener a los asistentes con la mirada fija en la baraja, recoger las piezas de una saga espectacularmente bien diseñada y seguir asustando. Lo consigue con creces.

Sin embargo, falla el truco final. Esta tercera parte convierte a los Warren en detectives, basándose en sus experiencias reales como asesores durante el juicio de Arne Cheyenne Johnsson, primer acusado de homicidio que empleó para su defensa el argumento de posesión demoníaca. En esta ambición fincheriana hay poco aguante. Las pinceladas de fusión de géneros son efectivas y disfrutables -las comisarías, los interrogatorios, los corchos con chinchetas y cintas que unen pistas-, pero se limitan a la primera mitad de la cinta. Luego, parece que las ganas de trascender se evaden y todo vuelve al género. Con maestría, pero sin novedades. Cuando todos estábamos preparados para creer en la magia, Expediente Warren 3 agrupa sus mimbres en un cierre de espectáculo conservador.