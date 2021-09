Crítica de 'Sin tiempo para morir'

Valoración: Sin tiempo para morir

Con el tiempo, cuando los jamesbondólogos del mundo repasen la etapa de Daniel Craig como 007, se toparán con una ley infalible: sus películas impares han sido las buenas. Solo mediante esta norma, tan aleatoria como los números de la ruleta, puede explicarse que a la muy decente Casino Royale y a la extraordinaria Skyfall las sucedieran Quantum of Solace (olvidable) y aquella Spectre en la que Sam Mendes se jugó todas sus fichas a número perdedor.

Obedeciendo a esta martingala, Sin tiempo para morir debería entrar en la categoría positiva. Y, menos mal, lo hace, convirtiéndose de rebote en la película más divertida de la saga desde su reboot de hace 15 años (sí, quince).

la fecha de estreno original de Sin tiempo para morir en 2020 y su fecha (¿definitiva?) de lanzamiento el 1 de octubre ha mediado una pandemia mundial, no se lo tendremos en cuenta. Tráiler de 'Sin tiempo para morir'.

Tal vez sea la mano de Phoebe Waller-Bridge como coguionista, ayudando a que los personajes del filme sean algo más que muñecos de pim-pam-pum. O tal vez sea que los responsables de la franquicia vieron las formidables interpretaciones de Craig en La suerte de los Logan y Puñales por la espalda, decidiendo que el actor vale para algo más que para poner gesto torvo. El caso es que al protagonista se le ve más suelto que nunca, y a sus acompañantes, también.

De esta manera, mientras Craig se lo pasa pipa con un guion que le da matices, algunos descaradamente cómicos, a su máquina humana de matar, el resto de intérpretes (sobre todo los femeninos) se libran de ese mero rol auxiliar merced al cual sus únicas funciones serían, bien morir a manos del superagente, bien proveerle de gadgets, bien copular con él. No en vano esta debe ser la entrega del serial con menos escenas de cama, por no decir que la única desprovista de ellas.

Con todo esto, las virtudes de Sin tiempo para morir están en sus momentos menos estentóreos, bien sean estos el reencuentro de Craig con Jeffrey Wright, más liante que nunca, o esas escenas en las que el ahora ex 007 hace frente en solitario y sin arsenal a los esbirros de turno. Por no hablar de esos cara a cara con una Léa Seydoux esta vez bien aprovechada, que ponen a James Bond en la tesitura más peligrosa de su carrera: lidiar con los reproches de una ex.

Eso no quiere decir que las set pieces nos dejen tirados en cuanto a carnicería y espectacularidad, ni tampoco que a la cinta le falten secundarios irrelevantes pero con encanto: ese “¡coño!” con acento cubano de Ana de Armas debería pasar a la historia de la saga, tanto como la mala uva de Lashana Lynch como la nueva 007 a la que solo le falta cantar You Got My Name con la melodía de Chris Cornell.

Gracias a ello, y a la dirección de un Cary Fukunaga que no quiere reinventar la pólvora, sino ofrecer una buena mascletá con ella, uno acaba pasando por alto ese MacGuffin alambicado en exceso (el arma biológica que pone la trama en marcha es ingeniosa y diabólica, pero necesita una buena ración diálogos explicativos… y pocos son), así como una duración que puede hacérsele larga a más de uno.

También resulta disculpable el poco carisma de Rami Malek como villano, por mucho que su enfrentamiento ritual con Craig trate de ser tan intenso como el de Javier Bardem en Skyfall. Lo que no admite perdón, eso sí, es el estruendo habitual de un Hans Zimmer que debería haber mantenido sus ritmos programados bien lejos del tema de Monty Norman y John Barry.

Para resumir mientras un relevo en el MI6, podemos dejarlo en que Sin tiempo para morir prueba que esta etapa de la saga Bond ha dado lo mejor de sí cuando el espía se quedaba sin esmóquin y aparecía en camiseta (o sin ella). O, tirando más por lo lírico, que, juntando las partes buenas de todos estos filmes, 007 ha tenido por fin su propio arco argumental: el de un matón a sueldo que, a fuerza de golpes y desengaños, aprendía a ejercer como ser humano.