Las películas más taquilleras del cine español en 2021: Santiago Segura vuelve a ser (único) triunfador

2021 ha vuelto a ser un mal año para las cifras de recaudación del cine español, el segundo en el que el efecto de la pandemia de covid-19 con cierres de salas, confinamientos y restricciones de aforo ha dejado muy malherido al sector de la exhibición.

Aunque el año ha terminado con ciertos datos de recuperación en la asistencia a salas respecto al calamitoso ejercicio pandémico anterior, que todos ellos estén concentrados en el tirón de un blockbuster como Spider-Man: No Way Home no supone buenas noticias para el cine español ni para la diversidad de propuestas en la cartelera.

Del mismo modo que Spider-Man: No Way Home encabeza con amplísima diferencia el top 10 de películas más taquilleras de 2021 en España, en el ranking centrado en el cine español es un título el claro triunfador, a mucha distancia del segundo: A todo tren. Destino Asturias. La comedia familiar de Santiago Segura ha recaudado casi 8,5 millones de euros, lo que la sitúa vencedora del top nacional y cuarta del global, donde es la única representante española.

A pesar del éxito de A todo tren. Destino Asturias, cabe señalar que en 2020, primer año de datos pandémicos, Segura también triunfó con otra comedia familiar de estreno veraniego, Padre no hay más que uno 2, que en aquella ocasión superó los 11 millones de euros. Fue la película más taquillera de 2020 y, con esas cifras, este año habría quedado la segunda del ranking general con gran facilidad. No extraña que el cineasta esté ya preparando Padre no hay más que uno 3 para el próximo verano.

A continuación, estas han sido las 10 películas más taquillera del cine español durante 2021 en nuestro país, según los datos facilitados por la consultora ComScore.

10. García y García

García y García Cinemanía

La comedia de Ana Murugarren protagonizada por José Mota y Pepe Viyuela recaudó 1.025.363€ sumando 176.181 espectadores. Lee nuestra crítica.

9. D'Artacán y los tres mosqueperros

D'artacán y los tres mosqueperros Cinemanía

Una alegría para la recuperación en forma de largometraje reboot de esta serie animada de los años ochenta: 1.181.080€ y 216.821 espectadores. Lee nuestra crítica.

8. La familia perfecta

La familia perfecta Cinemanía

Una comedia de Arantxa Echevarría protagonizada por Belén Rueda, Jose Coronado y Gonzalo de Castro. 1.288.108€ y 198.529 espectadores. Lee nuestra crítica.

7. Mamá o papá

Miren Ibarguren y Paco León en 'Mamá o papá' Cinemanía

Otra comedia familiar más al ranking. En este caso dirige Dani de la Orden y protagonizan Miren Ibarguren y Paco León. 1.377.821€ y 225.929 espectadores.

6. Madres paralelas

Penélope Cruz y Milena Smit en 'Madres paralelas' El Deseo S.A.

Atención que viene un salto. Pedro Almodóvar ha recaudado 2.622.977€ y congregado a 425.830 espectadores con su nueva película protagonizada por Penélope Cruz, premiada en el Festival de Venecia y con ocho nominaciones a los premios Goya. Lee nuestra crítica.

5. Maixabel

'Maixabel' david herranz

Fue una de las películas más aclamadas del pasado Festival de San Sebastián. Iciar Bollain dirige a Blanca Portillo y Luis Tosar en la recreación del encuentro entre Maixabel Lasa y los terroristas etarras que asesinaron a su marido. 14 nominaciones a los Goya, 2.821.380€ y 513.963 espectadores. Lee nuestra crítica.

4. El buen patrón

El buen patrón Fernando Marrero

Fernando León de Aranoa y Javier Bardem han recaudado 3.278.021€ y congregado a 518.254 espectadores con su sátira laboral, máxima favorita de los próximos premios Goya con 20 nominaciones. Lee nuestra crítica.

3. Operación Camarón

Fotograma de 'Operación Camarón' Cinemanía

La comedia de Carlos Therón fue uno de los primeros títulos españoles que tuvo que exiliarse del calendario de estrenos de 2020 hasta caer en el de este año. ¿Resultado de la decisión? 3.522.415€ y 597.700 espectadores. Lee nuestra crítica.

2. Way Down

Detalle del póster de 'Way Down' Sony

El thriller con robo a lo casa de papel dirigido por Jaume Balagueró también se estrenó tarde, pero desde su llegada en noviembre ha quedado la segunda del ranking nacional con 5.475.048€ y 862.760 espectadores. Lee nuestra crítica.

1. A todo tren. Destino Asturias

A todo tren. Destino Asturias Cinemanía

8.493.358€ y 1.500.811 espectadores para la cita veraniega de Santiago Segura con la comedia familiar este año. Lee nuestra crítica.

