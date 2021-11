Crítica de 'Way Down'

Valoración: Way Down

Hace años Louis CK confesaba que odiaba los chistes. Había oído tantos que siempre sabía cómo acababan. Solo le gustaba escuchar a su hija contar aquellos que se inventaba, porque eran libres, absurdos. Como espectadores, lo peor que puede ocurrir al enfrentarnos al arte es que este confirme nuestras sospechas. Way Down no tiene nada de malo, pero tampoco tiene nada de nuevo.

Es como aquel chiste de Ricky Gervais en los Globos de Oro: “Tenéis al mejor cómico de Reino Unido, presentando los segundos premios más importantes, en la tercera cadena más grande de América”. Pues aquí tenemos a terceras opciones de reparto, robando el Banco de España después de La casa de papel. Es entretenida, Tosar brilla, está bien saber que Àstrid Bergès-Frisbey sigue viva, ok. Pero nos han contado chistes mejores.