Valoración: D’Artacan y los tres mosqueperros

Suenan los compases de los hermanos De Angelis y es imposible no retrotraerse a un pasado –no tan lejano– en el que las sobremesas del fin de semana no estaban dominadas por arios en busca del amor. Tiempos de disfrute audiovisual sin segundas lecturas psicológicas, en los que a los menores no se les obligaba a crecer a toda velocidad. Tiempos en los que los niños eran los reyes y en el que la animación figuraba como el programa más valorado por los espectadores. No lo tenía difícil ante ese Mundial 82 en el que España hizo un ridículo antológico.

Suena la música y ante nuestros ojos no desfila nada que los que entonces llamábamos ‘carrozas’ no hayamos visto. Obviamente, hay un cierto atropellamiento de la trama al condensar la serie (y la novela). Vuelve el antepasado gascón de Snoopy llamado D’Artacán –esta vez en CGI–, con su antropomórfica adaptación de Alejandro Dumas.

Los retoques son mínimos: aumenta el poder de los personajes femeninos, y Milady se ha transformado en una predecesora de Ladybug hasta en sus correteos hitchcockianos por los tejados parisinos. Es una animación en 3D, pero que mantiene la candidez original del 2D, reflejo de nuestra ingenuidad de entonces. Un tiempo en el que no solo ganaban los buenos, sino que además se ayudaban entre sí. ¿Que esto ha quedado muy boomer? Pues ok. Pero el que lo vivió, lo gozó. Y me bato a primera sangre con quien se atreva a negarlo.