Valoración: 'Viuda Negra'

Es natural recibir con desconfianza a los espías, más aún si llegan a destiempo. Por esta, y por otras razones, Viuda Negra se ha ganado una bienvenida quisquillosa, e incluso hostil: es imposible enfrentarse a ella sin recordar su condición de parche con el que Marvel trata de resarcir tanto a los fans de Scarlett Johansson como a las mujeres, en general, así como a un personaje que, en papel, ha sido tanto secundaria infalible como heroína de culto. Con tantos huecos por rellenar a última hora, es normal la sospecha de que al filme de Cate Shortland le va a faltar el cemento.

El comienzo del filme parece confirmar las peores previsiones: pasado un prólogo que se sostiene medianamente bien (con Ever Anderson, la hija de Milla Jovovich, interpretando a la joven Natasha), el pochocover de Smells Like Teen Spirit que ambienta los créditos hace que uno se agarre a la butaca y espere lo peor. Sin embargo, tanto este susto como la forma atropellada de presentar al personaje de Florence Pugh acaban disolviéndose, relevados por la sorpresa de que Viuda Negra (la película) está bien. O muy bien, incluso.

Resulta (¡oh, maravilla!) que la cinta recuerda lo bien que se prestan los superhéroes a las narrativas sobre familias disfuncionales, pero entrañables en el fondo. Algo que no solo se materializa aquí en la dinámica entre Johansson y Pugh (esta última, deliciosa como la hermana pequeña que va de edgy por la vida), sino sobre todo a través de unos David Harbour y Rachel Weisz como figuras paternas fallidas, incompetentes y egoístas. El actor de Stranger Things, de hecho, acaba recordando a una versión postsoviética y barbuda de Bryan Cranston en Malcolm in the Middle.

Así pues, a Viuda Negra se le puede perdonar lo mucho que canta en ella el método Marvel de cine (donde los directores de segunda unidad se comen las escenas de acción con patatas). Y también que, al llegar después de Vengadores: Endgame, su función sea reunir unos cabos sueltos que nunca quedan atados del todo. Aunque sea con once años de retraso, Natasha Romanoff ha tenido una película que hace justicia a su condición de espía legendaria. O que, al menos, no cae en los mismos pozos de Black Panther o de Capitana Marvel: algo es algo.