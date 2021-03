Valoración: Godzilla vs. Kong

Tres años después de que el MonsterVerse fuera inaugurado con la discutidísima Godzilla de Gareth Edwards, Kong: La isla calavera daba un golpe sobre la mesa en sus primeros minutos, arrojando el macroproyecto de Warner a una tesitura excepcional: aún no había aparecido ningún bicharraco pero ya podíamos divertirnos gracias a la lucha encarnizada y cartoonesca que mantenían dos soldados, uno de ellos armados con una katana y todo. La secuencia de apertura culminaba con la irrupción del simio, claro, pero más allá de eso era evidente que había buenas bases. Que, contra todo pronóstico y sin que necesariamente nos importaran mucho, esta vez la presencia de los seres humanos no tenía por qué ser sinónima de aguafiestas.

Es algo que no llegó a convertirse en costumbre. No lo fue en Godzilla: Rey de los monstruos (donde sí, había más titanes, pero las personas eran en sintonía más irritantes), y tampoco lo ha sido en Godzilla vs. Kong, el esperado crossover que busca darle a la audiencia la dosis de placer desprejuiciado que debería venir aparejada con una película llamada Godzilla vs. Kong. Es la pregunta fundamental que hay que plantearse: si la película dirigida por Adam Wingard (dejando cada vez más atrás su ilustre pasado indie para sumergirse en el blockbuster despersonalizado) está a la altura del loable propósito que enuncia su concepción. O, lo que es lo mismo, si está a la altura de La isla calavera.

Lamentablemente no lo está, y esto se debe exclusivamente a vicios heredados. Sigue habiendo demasiado humano incordiando, reclamando atención para sí mientras lanza chistes tímidos, y Godzilla vs. Kong presenta el agravante de que toda convicción en el ensamblado dramático (la misma que tenía la Godzilla fundacional, pesara a quien pesara) brilla por su ausencia: el film no tiene confianza alguna en sus seres no digitales. De hecho, es consciente de que estos solo deben oficiar de artilugios para impulsar la trama hacia la siguiente ración de tollinas, algo que no sería de por sí malo si no lo intentara disimular con diálogos extenuantes y dubitativos. Pareciera que Godzilla vs. Kong no se atreviera a ser simplemente Godzilla vs. Kong, como si ninguno de sus artífices estuviera seguro de que la simple explotación de su planteamiento es suficiente y quisieran paliarlo mediante un fallido vínculo emocional con el público.

Lo que no quita que la película sea generosa, y que cuando no hay ningún humano desencadenando nuevas y desconcertantes subtramas todo rinda a las mil maravillas. Los tortazos están donde tienen que estar (con una ejecución muy eficaz no tanto por el cumplidor CGI como por el equilibrio de sonido y montaje), la destrucción es la pertinente, y su confluencia depara una experiencia tan básica como hermosa para aquellos afortunados que puedan disfrutarla en pantalla grande. Es este un espectáculo que exige que escojas bando (inasumible que te decantes por Godzilla, pero hay gente para todo), uno que te genera ganas de gritar como si estuvieras en una competición de lucha libre, y uno que incluso de vez en cuando se baña en una imaginería muy sugerente, lejos de esos cielos sombríos que dominaron los dos Godzilla previos.

Segmentos como la batalla nocturna en Hong Kong o, sobre todo, los minutos en la Tierra Vacía, otorgan a Godzilla vs. Kong de una distinción inesperada. Algo que redondea una obra tan incapaz de distanciarse de la mortecina franquicia que la ha alumbrado como de, en última instancia, sobreponerse a que su concepto es tan potente que si se lo monta mínimamente bien el público va a salir contentísimo. Godzilla vs. Kong se lo monta bien, sin alardes, y no tiene katanas pero sí un duelo de miradas entre sus combatientes titulares. A veces es tan sencillo como eso.