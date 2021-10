Crítica de 'Eternals'

Valoración: 'Eternals'

La dupla Marvel/DC siempre ha sido una campo abonado al antagonismo y las comparaciones, de forma que lo ocurrido en la última década —con el intento simultáneo de engrosar dos universos cinematográficos— solo haya intensificado esta guerra de fandoms. Por encima del ruido internetero se ha ido percibiendo, sin embargo, algo mucho más interesante que las derivas industriales que acompañan cada sello, sobre todo a través de las iteraciones en DC de Zack Snyder y Patty Jenkins: mientras que el MCU está habitado por seres con grandes poderes, pero sin dificultad para identificarse con la humanidad que han de salvar, la Distinguida Competencia ha presentado a personajes más similares a dioses, que solo pueden relacionarse con nosotros en régimen de modelo a seguir, y cuyos conflictos internos están más abocados a la filosofía y la religión que a la dócil imbricación ciudadana de sus homólogos marvelitas. Solo hay que comparar cómo se ha gestionado en Marvel el temor por las bajas colaterales en las batallas —dando pie incluso a una guerra civil en tanto a los posicionamientos en este conflicto—, con lo visto en DC. De Batman v Superman al panteón que presentó Zack Snyder en su Liga de la Justicia, previo intento de Joss Whedon por bajar a sus personajes a la tierra en la versión apócrifa.

Una vez concluida la guerra del Infinito, sin embargo, pareciera que los héroes terrenales de Marvel ya han cumplido su papel, y en lo que se busca un relevo generacional no es de extrañar el interés de Kevin Feige por aumentar el alcance del campo de juego. Sea con ese multiverso en el que las series de Disney+ ya están indagando o con una película tan arriesgada como Eternals, que establece con total tranquilidad que durante decenas de años y películas siempre vivieron entre nosotros unos seres de enorme poder, aún más que el de Thor y la tropa de Asgard por cómo ni siquiera la cerveza atinaba a humanizarlos un poco. Los Eternals, o Eternos, fueron creados por Jim Starlin bajo el mismo chorro creativo que dio vida a Thanos, y traen aparejada una cantidad tal de mitología que se puede percibir el sudor de los guionistas a la hora de tratar de encajarla en una narrativa que ya nos ha llevado a los rincones más distantes del espacio y el tiempo. No deja de ser meritorio, claro, que se quiera expandir este universo de un modo tan drástico, y arriesgado teniendo en cuenta el batallón de personajes que de pronto ha de incorporar a un canon ya bastante saturado de por sí. Eternals es, pues, una huida hacia adelante, cimentada afortunadamente con las mismas dosis de cariño y cálculo que han guiado siempre el MCU.

Es una de las buenas noticias de una película ambiciosa que no anda sobrada de ellas. El aplomo con el que estos personajes son presentados, la solemnidad bien entendida con la que se los sitúa en el mundo, son admirables y brillan especialmente en las distancias cortas, cuando se intercambian chistes frente a una mesa antes de regresar al combate. En este terreno, además, la maquinaria de Feige se permite plantar algún hito que otro, como todo lo correspondiente a la vida familiar de Phastos (Brian Tyree Henry) o la tan publicitada escena de sexo, que no son tan anecdóticos como pudiera parecer en tanto al modo en que dialogan con las inquietudes discursivas de la película. Porque a fin de cuentas, sí, Eternals es lo más parecido a una Liga de la Justicia de Zack Snyder que pudiera fraguar Marvel, encabezada por dioses que se preguntan por qué se supone que deberían salvarnos y sufren de formas variopintas su convivencia en el planeta Tierra. El personaje de Sprite (Lia McHugh) es interesantísimo por cómo sintetiza este extrañamiento en la piel de un ser centenario atrapado en el cuerpo de una niña pequeña, mientras que un encantador Kit Harrington, como Dane Whitman, expresa con su sola presencia que la humanidad merece la pena, y que de vez en cuando hasta se merece un achuchón.

Eternals está bien construida y pensada, fruto de una forma de hacer las cosas perfectamente establecida. Sin embargo, el sano afán humanista que enarbola su tesis termina difuminándose por culpa de un guion que no sabe cómo vehicularla si no es con diálogos plomizos, flashbacks interminables —algo de lo que también adolecía la anterior Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos— y dramas románticos de derribo, representados por unos Richard Madden y Gemma Chan dolorosamente poco carismáticos. A costa de estas dificultades para encauzar la historia, la acumulación de subtramas y personajes empieza a agotar mucho antes de percatarse de que esta va a ser la película más larga del MCU justo antes de Vengadores: Endgame, sin que tampoco ayude la absoluta anemia visual que baña la película de principio a fin. Tras curtirse en el cine independiente y ganar un Oscar por Nomadland, Chloé Zhao demuestra con su primer blockbuster lo rápidamente que algo parecido a un “estilo” puede ser fagocitado por un agente tan voraz como Marvel, transmutándose en una ridícula marca de fábrica que busca vender atardeceres y rostros compungidos mirando al horizonte como expresiones de una identidad artística definida.

Combinándose con la proliferación de monstruos CGI y la tediosa visualización de los poderes de toda esta gente —que nunca se insistirá lo suficiente, es muchísima gente, y gente a la que antes no conocíamos de nada—, a Eternals no le queda otra que desplomarse como una de las propuestas más débiles y morosas del canon marvelita. Y fracasar, por supuesto, a la hora de poner el audiovisual al servicio del poder incalculable de los protagonistas, ofreciendo imágenes congestionadas, desesperadas por abrazar una trascendencia que siempre se antoja esquiva. Otra cosa no, pero mostrar a dioses en acción siempre fue la especialidad de Zack Snyder, y es lo que provoca que, en el caso de Eternals, las comparaciones sean más odiosas que nunca.