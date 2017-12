Debate del 21-D: el soberanismo muestra grietas y Domènech pide un tripartito a ERC y PSC

Finaliza así el debate. Buenas noches.

Domènech (Comuns): "Recuerdo a las mujeres asesinadas, a los que viven por debajo del umbral de la pobreza. Eso es desigualdad. Este país ha sido fuerte y cálido y tengo una buena noticia: existe esa mayoría progresista. Todo puede cambiar y sonreid, que sí se puede".

Mundó (ERC): "Votad pensando en los 2,3 millones de votantes pacíficos del 1-O y en las cargas brutales del 'a por ellos', pensad en el 155 y en las mentiras de los que siembran el odio y la división. Votad contra los que presumen de meter en la cárcel a los políticos que piensan como ellos. El bloque del 155 quiere ganar en los despachos lo que pierden en las urnas. ERC siempre cumple sus compromisos. Las elecciones las gana ERC o Cs, por eso os pido confianza para ERC".

Iceta (PSC): "Decidimos el camino del desastre independentista o el rumbo de estabilidad y progreso. Queremos más autogobierno, más empleo, más actividad económica. Hay que dar sosiego y seguridades. Gobernamos al servicio de toda la ciudadanía. Pido el voto de los que quieran que regrese el sentido común".

Rull (JxCAT): "Tenemos gente en la cárcel. El pueblo de Cataluña os sacará de la prisión. Son unas elecciones si elegimos entre nación o imposición, entre libertad o prisión o exilio, entre Puigdemont o Rajoy. Somos un país extraordinario, quieren que sean la de sus hijos".

García Albiol (PP): "Quisiera digirme a los catalanes no independentistas. ¿Se imaginan cómo estaría Cataluña si Mariano Rajoy no hubiera intervenido? Estaríamos fuera de España, fuera de Europa y la CUP sembrando discordia en las calles. Gracias al PP hay esperanza y podemos iniciar una nueva etapa".

Vidal Aragonés (CUP): "Las candidatas (sic) queremos constituir la república catalana y revertir los recortes sociales y garantizar trabajo y sanidad. No dependemos de la banca y no hemos tenido ningún imputado o procesado por corrupción. Venimos de una realidad de gestionar la tercera y la quinta ciudad. Necesitamos transformaciones profundas del mandato del 1 de octubre. Con la CUP pasan cosas".

Arrimadas (Cs): "Yo como muchos de vosotros estoy cansada de este procès. Estamos viendo cómo hay familias rotas, hemos sentido rabia e impotencia. Pero Cataluña se va a volver a levantar. ¿Tú también quieres una nueva etapa y una presidenta que lo sea de todos los catalanes? En la vida hay oportunidades que no se pueden dejar escapar. Iremos a votar con el corazón".

Ahora los candidatos tendrán un minuto final para dar sus consecuencias.

Iceta: "Podemos decidir tres grandes cosas, seguir el camino de los independentistas, que ha tenido un coste inasumible. Otros que piden un cambio y sólo dicen 'no' a la independencia y los que no nos conformarmos con decir sólo no".

Mundó (ERC): "No acepto de ninguna manera que Arrimadas y Albiol digan que en Cataluña se adoctrina en las escuelas. Es mentira y es un insulto a todos los profesores de la escuela catalana" #17DebatL6 pic.twitter.com/ItDfQ2mLJ5 — Europa Press (@europapress) 17 de diciembre de 2017

Domènech: "Hemos estado en contra del 155 y de que usted (Rull) haya estado en prisión, y desde esta posición, les tenemos que decir que no pueden estar en el futuro gobierno de este país".

Aragonés (CUP) pone el ejemplo de Islandia y de su modelo educativo.

Albiol: "En una parte de la escuela catalana se está adoctrinando a los niños".

El govern independentista ha invertido:



✅ Escuelas infantiles 0€

✅ Embajadas 40 millones#17DebatL6 pic.twitter.com/nxJ93WuVp7 — Cs Asturias (@Cs_Asturias) 17 de diciembre de 2017

Arrimadas (Cs): "Sabemos lo que pasó en Quebec y no queremos que pase lo mismo en Cataluña, por eso, si soy presidenta, pondré en marcha un plan de choque para que vuelvan las empresas que se han ido" #17DebatL6 pic.twitter.com/0ttichg2o2 — Europa Press (@europapress) 17 de diciembre de 2017

Albiol (PP) a Rull (JxCAT): "¿Qué empresa se cree que puede venir a invertir en Cataluña con un gobierno que se saltaba la legalidad? ¿Que quería salir de Europa? Nos aislaban de España, nos aislaban del mundo" #17DebatL6 pic.twitter.com/oUoH4kNVR2 — Europa Press (@europapress) 17 de diciembre de 2017

Este es el mail de Josep Lluís Salvadó, ex secretario de Hacienda de Cataluña, en el que reconoce que les venía bien que el TC suspendiera sus leyes #17DebatL6 pic.twitter.com/eyBs9maz8m — Ciutadans (@CiutadansCs) 17 de diciembre de 2017

🔴 @XavierDomenechs: "Hemos competido, primero, externalizando nuestra economía, y después, precarizando las relaciones laborales. Tenemos que volver a una economía autocentrada que compita con valor añadido que no compita con precarización" #17DebatL6 https://t.co/NkkjyXcl6C pic.twitter.com/vlbfgcK7t8 — laSexta Noticias (@sextaNoticias) 17 de diciembre de 2017

Arrimadas recuerda que tras el referéndum en el Québec (Canadá), empresas y bancos se fueron y nunca regresaron.

Iceta (PSC): "Hay que generar confianza para que haya inversiones. Muchos empresarios están esperando a ver qué pasa, el dinero suele tener miedo, la inestabilidad expulsa la actividad económica" #17DebatL6 pic.twitter.com/SmdNPki8Mo — Europa Press (@europapress) 17 de diciembre de 2017

Josep Rull: "Trabajamos para que Cataluña sea una Dinamarca del sur".

Iceta aboga por inspecciones laborales contra los trabajos irregulares.

📺 @InesArrimadas “Los autónomos, los comerciantes y los empresarios notan la bajada de la economía que ha provocado el govern independentista. Los ciudadanos viven la realidad que ustedes niegan Sr. Mundó” #17DebatL6 pic.twitter.com/Ni524mloCX — Ciutadans (@CiutadansCs) 17 de diciembre de 2017

Aragonés (CUP): "No generen terror contra los puestos de trabajo. Lo que hemos tenido no es una huida de empresas, son procedimientos que no se han completado, todo por un cambio normativo del PP" #17DebatL6 pic.twitter.com/iVG0HkbjuN — Europa Press (@europapress) 17 de diciembre de 2017

Más éxitos del procés. Durísimo informe de ESADE sobre la situación de las empresas que siguen en Cataluña

- Un 42% dice que se trasladará fuera de Cataluña si continúa la DUI

- Un 44% de los encuestados reconoce pérdidas de clientes por culpa del procéshttps://t.co/ZdSXoM3YAq — Toni Roldán Monés (@toniroldanm) 13 de diciembre de 2017

García Albiol dice que Cataluña ha perdido más de 2.500 autónomos desde el 1-O.

🎥 "ERC convenció al ministro Wert para que subiera las tasas educativas, siendo las más cara del país"@XavierDomenechs en #17DebatL6 pic.twitter.com/yHybM1hHOY — PODEM (@podem_cat) 17 de diciembre de 2017

Ya son más de 3.000 las empresas que se han marchado de Catalunya a consecuencia del procés. Trabajaremos para que vuelvan. #17DebatL6 pic.twitter.com/1FX155Rmps — PP Català (@PPCatalunya) 17 de diciembre de 2017

🔴📺 @miqueliceta: Ya he dicho que no haré presidente a ningún independentista. Lo que tenemos que discutir aquí son las cosas que se dicen: como que el anterior gobierno se gastó 0 euros en las escuelas infantiles. #17DebatL6 #CATVotaIceta pic.twitter.com/8JcKce7Cwf — Socialistes (PSC) (@socialistes_cat) 17 de diciembre de 2017

"No generen ustedes terror contra la clase trabajadora", dice Aragonés a PP y Cs.

"Ni Matrix ni puñetas, son datos", dice Mundó, alterado, ante la réplica de Arrimadas, que dice que viven "en Matrix".

"Un informe reciente dice que el 42% se plantea salir de Cataluña si ustedes siguen con la DUI", dice Arrimadas.

Arrimadas: "No solo provocan que se vayan las empresas, es que encima lo niegan".

Mundó niega que se hayan marchado 3.000 empresas, dice que sólo unas 300 lo han hecho y en realidad, ha sido solo cambiar el domicilio social.

Se reanuda el debate.

"Evidentemente el candidato de ERC se llama Oriol Junqueras y, si la mayoría de ciudadanos optan por ERC, lo que estamos obligados a hacer y aplicar es lo que han dicho los ciudadanos. Sería extraño no atender a lo que se ha votado", ha dicho.

El número 3 de ERC a las elecciones catalanas, Carles Mundó, ha avisado este domingo a JuntsxCat de que propondrán a Oriol Junqueras como presidente de la Generalitat si su lista es la más votada, por lo que descartan que su candidato sea el cabeza de lista de JuntsxCat y presidente cesado, Carles Puigdemont.





Pausa en el debate. Los candidatos podrán hablar con uno de sus asesores durante esta pausa.

Domènech (CatECP) a ERC: "Ustedes tienen en sus listas a alguien que convenció a Wert para subir las tasas universitarias, lecciones ninguna" #17DebatL6 pic.twitter.com/743KoYwA8n — Europa Press (@europapress) 17 de diciembre de 2017

“Yo no querría ser president de un gobierno que destina ZERO euros a guarderías. Por eso creo que hay que cambiar de rumbo y no pueden seguir gobernando los mismos que hasta ahora” @miqueliceta #17DebatL6 pic.twitter.com/HB9Xoxp3rj — Socialistes (PSC) (@socialistes_cat) 17 de diciembre de 2017

Rull se dirige a Albiol: "Los fuertes pactan, los débiles imponen". Y pone el ejemplo del referéndum sobre Escocia pactado en Reino Unido, o el de Canadá con Quebec.

Rull (JxCAT) a Albiol (PP): "El gran drama que tiene este país, España y Cataluña, es su debilidad extraordinaria. Los fuertes pactan, los débiles imponen" #17DebatL6 pic.twitter.com/OgZha47td1 — Europa Press (@europapress) 17 de diciembre de 2017

Iceta deja claro que no piensa pactar para hacer presidente "ni con ERC ni con Junts per Catalunya".

Carles Mundó ataca a Arrimadas al tildarla de "candidata de laboratorio". "¿Qué quiere decir con ello? No falte al respeto", le replica Arrimadas. Mundó explica la gestión durante estos dos años del gobierno en el que ha participado ERC.

Arrimadas espera que no sumen las fuerzas independentistas tras el 21-D y promete poner todo el dinero del procès en políticas sociales para ganarse el apoyo de Catalunya en Comú. "Una de las primeras cosas que haré si llego a presidenta es una auditoría de la Generalitat. Vamos a levantar las alfombras. Y vamos a priorizar las políticas sociales, políticas que sean buenas para todos los catalanes, piensen como piensen".

🎥 @InesArrimadas "Estoy segura que los votantes de Podemos prefieren que los recursos se dediquen a políticas sociales, y no a la independencia" #17DebatL6 pic.twitter.com/G78l2xguoX — Ciudadanos (@CiudadanosCs) 17 de diciembre de 2017

Albiol: "En el PP tenemos muy claro con quién queremos ir y con quién no".

🔴 @Albiol_XG: "Nuestras compañías no son precisamente ni Podemos, tal y como planteó el señor Rivera, ni los independentistas, como en algún caso ha insinuado el señor Iceta" #17DebatL6 https://t.co/NkkjyXcl6C pic.twitter.com/ScDCpkrdEA — laSexta Noticias (@sextaNoticias) 17 de diciembre de 2017

🎥 @InesArrimadas a ERC "Todo lo que prometieron en su día era mentira y ha generado frustración. No quiero para Cataluña cuatro años más de mentiras y de ruptura" #17DebatL6 pic.twitter.com/bYVNZ1Tp4O — Ciudadanos (@CiudadanosCs) 17 de diciembre de 2017

Iceta interviene: "Las empresas se fueron de Cataluña porque se generó una inseguridad jurídica sin precedentes. Yo no quiero que se niegue que la gestión del Gobierno saliente ha sido un desastre".

“Hoy Catalunya está peor que hace dos años y por lo tanto no tiene ningún sentido prolongar el mandato de quienes nos han gobernado” @miqueliceta #17debatL6 pic.twitter.com/mTj2fBduZG — Socialistes (PSC) (@socialistes_cat) 17 de diciembre de 2017

Josep Rull interrumpe a Domènech. "Los recortes no vienen por azar. Cuando hay 16.000 millones de euros, de los cuales no podemos disponer ni de la mitad... Que lo haga la señora Arrimadas tiene lógica, pero ¿que lo haga usted? Es inaudito".

Domènech responde a la CUP: "Venimos de una época que ha quedado marcada por el Gobierno de Artur Mas que ha practicado brutales recortes que han afectado a los catalanes, que no se revirtieron con los presupuestos de JxSí y apoyados por la CUP. Necesitamos una nueva etapa de progreso y que cierre ya para siempre los recortes practicados en ese momento".

🔴 @XavierDomenechs: "Necesitamos que esta legislatura sea una nueva etapa en progreso, para acabar con la corrupción, una nueva etapa en avances de autogobierno y una etapa que acabe con los recortes" #17DebatL6 https://t.co/NkkjyXcl6C pic.twitter.com/vlwM6GLWRp — laSexta Noticias (@sextaNoticias) 17 de diciembre de 2017

Mundó ataca a Ciudadanos y a Arrimadas por "utilizar el disco rallado del monotema" y mientras tanto apoyar al Gobierno de Rajoy. "Mientras hablan del monotema no tienen que dar ninguna explicación de por qué apoyan al PP que es el partido más corrupto", dice con ironía Mundó.

"Quien siempre habla del monotema es C’s porque así no tiene que dar la cara por dar apoyo gratis al PP de Rajoy, el partido más corrupto de Europa", diu @CarlesMundo #17DebatL6 #femrepública pic.twitter.com/xpO0hMhcjc — Esquerra Republicana (@Esquerra_ERC) 17 de diciembre de 2017

➡ Mundó (ERC): "El 'monotema' de Arrimadas es apoyar gratis al gobierno corrupto del PP"

➡ Arrimadas (Cs): "Y vosotros vais en la lista del 3%, eso sí que es gratis" #17DebatL6 pic.twitter.com/fGiWI9eDke — Europa Press (@europapress) 17 de diciembre de 2017

Vidal Aragonés ataca a ERC porque su programa no cumple con el mandato del 1 de octubre. "El mandato está muy claro y significa implementar la república". Se dirige a Domènech para intentar buscar medidas en común en cuestión de sanidad, tributación y pobreza...

Aragonés (CUP) llama a avanzar en la construcción de la república catalana y echa en cara a ERC que hable de bilateralidad: "Eso es no cumplir con el mandato del 1-O" #17DebatL6 pic.twitter.com/Ml2JoicJxB — Europa Press (@europapress) 17 de diciembre de 2017

Domènech ataca a Ciudadanos en su intervención.

@XavierDomenechs a Arrimadas (C's): "Ustedes hablan de políticas sociales pero votaron en contra de retirar la financiación a escuelas de élite, en contra de una fiscalidad progresiva" #17DebatL6 pic.twitter.com/RJfzvRXZhk — Barcelona en Comú (@bcnencomu) 17 de diciembre de 2017

“Tenemos un plan para que gane Catalunya: 45 peticiones de @krls, más autogobierno, reforma de la financiación, mejorar inversiones e infraestructuras, impulso de Barcelona como capital y reforma federal” @miqueliceta #17debatL6 pic.twitter.com/TdsaBdYKnc — Socialistes (PSC) (@socialistes_cat) 17 de diciembre de 2017

🔴 @InesArrimadas: "Yo si soy presidenta no voy a ser como Puigdemont el president del procés, voy a ser la presidenta de todos los catalanes" #17DebatL6 https://t.co/NkkjyXcl6C pic.twitter.com/iqj32YcrR6 — laSexta Noticias (@sextaNoticias) 17 de diciembre de 2017

Inés Arrimadas pregunta a Rull si respetará las decisiones judiciales. "El problema en Cataluña no ha sido que ganaran las fuerzas independentistas, sino que os habéis pasado las leyes por el arco de triunfo. Estáis a punto de cometer un error histórico".

Arrimadas (Cs): "El problema en Cataluña no es que hayan ganado fuerzas independentistas, es que se hayan saltado la ley a la torera. Se han pasado por el arco del triunfo el estatuto de autonomía" #17DebatL6 pic.twitter.com/WyFp6KWr35 — Europa Press (@europapress) 17 de diciembre de 2017

Rull (JxCAT): "Quizá a alguien le gustaría que yo estuviese en la cárcel para que no me pueda defender aquí. Las urnas no tienen que dar miedo a nadie" #17DebatL6 pic.twitter.com/GrSy7k0Vnq — Europa Press (@europapress) 17 de diciembre de 2017

🔴📺 @miqueliceta: Visto lo que ha pasado y la voluntad de ERC de seguir construyendo la república catalana no veo posibilidades de acuerdo: ni investidura, ni de Gobierno. Debates parlamentarios, con todo el mundo. #17DebatL6 pic.twitter.com/2NvfrDX8XA — Socialistes (PSC) (@socialistes_cat) 17 de diciembre de 2017

Iceta reitera su oferta pra una "vía distinta" de diálogo y pacto que acabe en una reforma federal de España y más autogobierno para Cataluña.

Se produce un primer rifirrafe entre Albiol y Josep Rull.

Albiol replica a las declaraciones de Mundó:

Albiol (PP): "Aburre escuchar a los independentistas decir que hay gente que va a la cárcel por sus ideas. Quien va a la cárcel es quien provoca un golpe de estado" #17DebatL6 pic.twitter.com/BRWauJfZPJ — Europa Press (@europapress) 17 de diciembre de 2017

Mundó recuerda que su candidato, Oriol Junqueras, está en la cárcel:

🔴 @CarlesMundo: "Mientras a los del bloque del 155 se les pone la alfombra roja para que puedan hacer campaña, a nosotros nos meten en la cárcel" #17DebatL6 https://t.co/NkkjyXcl6C pic.twitter.com/VhHBXZ9a7v — laSexta Noticias (@sextaNoticias) 17 de diciembre de 2017

Josep Rull (Junts per Catalunya): "El procés no afecta a la economía catalana. Lo que sí ha generado desasosiego es el contra proces como lo que ocurrió el 1 de octubre". "Nosotros acataremos siempre el resultado electoral. Podemos conseguir que el gobierno en el exilio regrese y que los presos salgan de la cárcel si el pueblo nos da el sufragio. Lo que queremos es diálogo, democracia, negociar como siempre lo hemos hecho".

Turno de Xavier García Albiol (PPC):

🔴 @Albiol_XG: "Gracias al Gobierno de España y a la aplicación del 155 el independentismo ha sido descabezado desde el punto de vista político" #17DebatL6 https://t.co/NkkjyXcl6C pic.twitter.com/BQ18CpPeRI — laSexta Noticias (@sextaNoticias) 17 de diciembre de 2017

Xavier Domènech (Catalunya en Comú): "Nos planteamos una opción de no bloquear y que no vuelva a llevar a una repetición de elecciones". Descartan apoyar un gobierno "de derechas" con Puigdemont o Arrimadas.

Carles Mundó (ERC): "La unilateralidad no se contempla", asegura, y añade que tratarán de seguir construyendo "un gobierno fuerte como el de los últimos años". "Nuestro programa contiene de forma explícita el concepto de bilateralidad, establecer un diálogo con el Estado español", insiste Mundó. Pide a los partidos que no comparten la idea de indepedencia que digan si respetarán el resultado si ganan los independentistas.

Inés Arrimadas (Ciudadanos) alude a las encuestas y a la indecisión del electorado catalán y asegura que "en el último momento" la ciudadanía "tiene una única opción de voto ganador".

Miquel Iceta (PSC) hace un "balance negativo" de los últimos años respecto a ERC y no ve "acuerdos de investidura ni de Gobierno" con ERC. "Lo descartamos absolutamente", sostiene.

Vidal Aragonés (CUP) habla de "golpe de Estado" y que el objetivo de la CUP tras el 21-D es "construir la República catalana".

Comienza el debate. La moderadora, Ana Pastor, explica el funcionamiento del mismo y cómo intentarán medir el tiempo de intervención de los siete candidatos con siete cronómetros. El lugar que ocupan han sido sorteado así como los turnos de arranque.

Inés Arrimadas (Ciudadanos), Miquel Iceta (PSC), Xavier García Albiol (PPC) y Xavi Domenèch (Catalunya en Comú) son los cuatro candidatos a presidir la Generalitat que están presentes en este debate que emite La Sexta.

🔴 En los minutos previos al arranque de #17DebatL6 vemos a los políticos recibiendo los últimos consejos de sus asesores https://t.co/NkkjyXcl6C pic.twitter.com/Xf1Aoc29dE — laSexta Noticias (@sextaNoticias) 17 de diciembre de 2017

Los exconsellers Carles Mundó (ERC) y Josep Rull (Junts per Catalunya), que recientemente han salido de prisión, han sido los representantes escogidos por ambas formaciones independentistas para participar en este debate.

Los siete ya se encuentran en el plató, donde se han hecho una foto previa:

🔴 Vemos la entrada a plató de los representantes de las siete fuerzas políticas y se sacan la foto conjunta antes de ocupar sus posiciones #17DebatL6 https://t.co/NkkjyXcl6C pic.twitter.com/leVps2KtBZ — laSexta Noticias (@sextaNoticias) 17 de diciembre de 2017

Buenas noches. El Centro Cultural Utopía de Barcelona acoge este domingo un debate a siete entre candidatos de los principales partidos políticos que concurren el próximo jueves 21 de diciembre a las elecciones catalanas.