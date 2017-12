Arrimadas sería la más votada por los jóvenes y Puigdemont por los catalanes de más de 65 años

Ciudadanos, con Inés Arrimadas al frente, es el partido preferido por los jóvenes catalanes de entre 18 y 24 años (34,1%) seguido de la CUP, que con el 27,2% se impone en la franja juvenil al resto de partidos independentistas, según la Encuesta Henneo para 20minutos.es.

La fortaleza de Ciudadanos entre los jóvenes de hasta 24 años contrasta con la debilidad del PSC y el PP en esta franja. La fortaleza de Cs entre los jóvenes de hasta 24 años contrasta con la debilidad de los otros dos partidos constitucionalistas, el PSC y el PP, que tan solo logran el 5,6% y el 3,4% de los votos, respectivamente. Lo mismo ocurre en el flanco independentista donde la fortaleza de la CUP en la franja más joven contrasta con la extrema debilidad de Junts per Catalunya: el partido de Puigdemont solo logra el 2,3% de los votos.

Por contra, Junts per Catalunya se impone entre los mayores de 65 años (23,4%), seguidos del PSC (20,2%), Esquerra Republicana (18,8%), Cs (16,1%) y el PP (13,4%). Entre los catalanes más mayores la CUP únicamente logra el apoyo del 1,4% de los votos.

Respecto al voto por sexos, Ciudadanos es quien tiene el mayor apoyo entre las mujeres, seguido de ERC y Catalunya en Comú. Por contra, los votantes del partido de Puigdemont, del PSC o del Partido Popular son varones mayoritariamente.

Catalunya en Comú, muchos indecisos

En cuanto al análisis de los indecisos, un 30,9% de los que dudan lo hacen entre votar a Ciudadanos o al PSC. Un 28% de los indecisos no tiene claro si apoyar a ERC o a Junts per Catalunya. Un 8,9% duda entre apoyar al PP o a Ciudadanos y un 8,8% no se ha decantado todavía por ERC o Catalunya en Comú.

El partido que mayor fidelidad de voto mantiene es Ciudadanos, con el 70,9%, seguidos de ERC y Junts per Catalunya (estos partidos se presentaron coaligados en 2015). El partido que mantiene menor fidelidad, y por tanto más riesgo de tener fuga de votos, es Catalunya en Comú, con solo el 16,7%.

El partido que encabeza Xavier Domènech, y que apoyan Ada Colau y Pablo Iglesias, podría perder votos en todas las direcciones en una campaña tan polarizada entre independentistas y constitucionalistas. Así, Catalunya en Comú podría tener fugas fundamentalmente hacia el PSC (20,8%), ERC (16,7%) y algo hacia Ciudadanos (4,2%).