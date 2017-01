Obama vuelve a la luz pública a 10 días de dejar el poder: "Los valores de EE UU están en peligro"

El expresidente de EE UU Barack Obama consideró este lunes que "los valores estadounidenses están en peligro", al tiempo que señaló estar "alentado" por el compromiso social en el país contra las medidas migratorias adoptadas por el actual presidente, Donald Trump.

"Ciudadanos ejerciendo su derecho constitucional de reunión, organización y haciendo que sus voces sean escuchadas por los oficiales electos es exactamente lo que esperamos ver cuando los valores estadounidenses están en peligro", informó el portavoz de Obama, Kevin Lewis, en un comunicado.

Esta es la primera declaración de Obama tras dejar la Casa Blanca el pasado 20 de enero, fecha en la que Trump asumió la presidencia del país.

"En su discurso oficial final como presidente, (Obama) habló sobre el importante papel de los ciudadanos y cómo todos los estadounidenses tienen la responsabilidad de ser los guardianes de nuestra democracia, no sólo durante las elecciones, sino todos los días", reiteró su portavoz.

