Ford, Starbucks, Airbnb y Silicon Valley se alinean contra el veto migratorio de Donald Trump

Las respuestas al polémico veto migratorio impuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no se han hecho esperar. Numerosas empresas se han posicionado en contra de esta orden y han anunciado que tomarán medidas para contrarrestarla con los recursos de que disponen. Por su parte, países como Alemania y Canadá también han criticado la directiva, que suspende la admisión de refugiados durante 120 días (los sirios de manera indefinida) y prohíbe la concesión de visados a ciudadanos de siete países de predominancia musulmana (Irán, Irak, Libia, Somalia, Sudán, Yemen y Siria) por 90 días.

La empresa fabricante de automóviles Ford rechazó el polémico veto y afirmó que tiene la intención de promover los valores del "respeto y la inclusión" en su empresa, según informa la agencia Efe.

"El respeto por todas las personas es uno de los valores centrales de Ford Motor Company, y estamos orgullosos de la rica diversidad de nuestra empresa", afirmó la compañía en un comunicado firmado por su consejero delegado, Mark Fields, y el presidente ejecutivo, Bill Ford.

"Es por eso que no apoyamos esta política ni ninguna otra que vaya en contra de los valores de nuestra compañía", agrega en la misiva la multinacional, que asimismo se compromete a asegurar el bienestar de sus empleados "con la promoción del respeto y la inclusión en el lugar de trabajo".

Starbucks ha anunciado que contratará a 10.000 refugiados durante los próximos cinco años en los 75 países en los que opera. Así lo ha indicado su director ejecutivo, Howard Schultz, en una carta dirigida a sus empleados, donde también ha prometido hacer todo lo posible para darles apoyo y ayudarlos a "navegar en este periodo de confusión". "No nos quedaremos impasibles ni en silencio mientras la incertidumbre en torno a las acciones de la nueva administración crece día tras día", ha escrito. "Estamos viviendo una época sin precedentes, una en la que asistimos como testigos a cómo el Sueño Americano ha sido puesto en entredicho".

En la misiva, Schultz ha informado de que Starbucks contratará a refugiados, dando especial importancia a aquellos individuos que hayan servido con las tropas estadounidenses colaborando en labores de interpretación o como personal de apoyo militar. También ha señalado que "construirá puentes, no murallas" con México, donde emplea a más de 7.000 personas en 600 tiendas distribuidas a lo largo de 60 ciudades.

Por su parte, Brian Chesky, cofundador y director de Airbnb, escribió en Twitter que "cerrar las puertas divide. Busquemos la manera de conectar a la gente, no de separarla". Poco después anunció que la empresa de marketplace proveerá de alojamiento gratuito a los refugiados y a cualquiera que no sea admitido en Estados Unidos si cumple con todos los requisitos legales. "Pónganse en contacto conmigo si necesitan alojamiento", concluye en un mensaje en la red social.

