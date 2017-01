Directo | Trump asume la presidencia: "Hoy se transfiere el poder de Washington al pueblo"

Los Trump salen al palco especial puesto frente a la Casa Blanca para que vean el largo desfile en honor del presidente.

El presidente estadounidense y la primera dama ya han llegado a la tribuna de cristal instalada frente a la Casa Blanca, en la Plaza Lafayette, desde la que presidirán el desfile que se celebra en su honor por la investidura del mandatario.

Los Trump hicieron una breve parada de camino a la Casa Blanca, mientras recorrían la famosa Avenida Pensilvania desde el Capitolio.

Unos 12 millones de mensajes han sido enviados por Twitter relacionados con el traspaso de poderes:

12 million Tweets have been sent so far today related to the #Inauguration. Peaked at 58k Tweets sent per minute at 12:02pm EST. pic.twitter.com/bmqg1jdU8w — Twitter Data (@TwitterData) January 20, 2017

Trump llega a la Casa Blanca. Él y su familia bajan del convoy presidencial y se dirigen a su nueva residencia.

El nuevo presidente de Estados Unidos se ha bajado de la limusina presidencial ante el hotel de su propiedad en Washington, para saludar a sus seguidores congregados en el desfile que le lleva junto su esposa Melania a la Casa Blanca.

Para el primer día de la Administración Trump, Melania Trump eligió un modelo clásico estilo 'Jackie Kennedy', mientras Ivanka ha arriesgado.

Barack Obama ha vuelto en Twitter a su cuenta original, @BarackObama, tras haber cedido @POTUS a Trump.

Hi everybody! Back to the original handle. Is this thing still on? Michelle and I are off on a quick vacation, then we’ll get back to work. — Barack Obama (@BarackObama) 20 de enero de 2017

Los disturbios en Washington han afectado a muchas personas, entre ellas al presentador Larry King. Unos manifestantes rompieron las ventanas de su todoterreno de alquiler.

Protestors in DC smashed the windows of my hired SUV & many other cars. I was working in-studio & am ok, but my driver is a bit rattled. — Larry King (@kingsthings) January 20, 2017

La Bestia, el coche presidencial con Trump y Melania a bordo, encabeza el desfile.

Mientras, la familia presidencial encabeza el desfile del Capitolio a la Casa Blanca. La hija del presidente la publicado esta foto a bordo de uno de los coches presidenciales, con su esposo y Arabella, una de las nietas de Trump:



En las calles cercanas al Capitolio se siguen registrando enfrentamientos violentos:

Gases lacrimógenos contra unos 400 a 500 manifestantes anti-Trump en Washington #AFP pic.twitter.com/FQeKgdhEUx — Agence France-Presse (@AFPespanol) 20 de enero de 2017

Comienza el desfile presidencial. El coche de Trump preside a unos 8.000 participantes en la capital estadounidense.

También siguen las protestas violentas contra Trump, en momentos en los que el presidente se dirige al desfile.

WASHINGTON DC: NOW - Teargas and non lethal sound bombs fired by riot police. Some protestors threw rocks. #Inauguration — Gabriel Elizondo (@elizondogabriel) January 20, 2017

Siguen los actos por la investidura. La pareja presidencial, junto con el vicepresidente y su esposa, presiden el desfile militar, en el que se prevé que participen unas 8.000 personas.

La serie House of Cards aprovechó que se celebraba este viernes la investidura de Donald Trump como presidente de Estados Unidos para anunciar que su quinta temporada se estrenará el próximo 30 de mayo.

La producción de Netflix, protagonizada por Kevin Spacey y Robin Wright, publicó un vídeo en su cuenta de Twitter en el que se escucha a un grupo de niños recitando el juramento de lealtad a la bandera de Estados Unidos.



We make the terror. pic.twitter.com/VpChwGOSMj — House of Cards (@HouseofCards) 20 de enero de 2017

Los manifestantes se han reunido a las seis de la tarde en la plaza de Isabel II de Madrid, donde se ha leído una declaración repleta de mensajes a favor del colectivo LGTB, la comunidad afroamericana y, en resumen, de mostrar "solidaridad con el pueblo norteamericano".

"Nos negamos a sentirnos representados con el programa de Trump", exclamaba Stevenson a través de un megáfono, aunque, han insistido los organizadores, no se trataba tanto de "una protesta" como de una defensa de la "educación pública", el derecho "al aborto libre" o una salud "accesible para todos".

Sin incidente alguno, los manifestantes han llegado a la Puerta del Sol, donde varios de ellos han pronunciado discursos, tanto en español como en inglés, alegremente jaleados por los demás asistentes.

Varios centenares de estadounidenses residentes en Madrid (unas 500 personas según los convocantes) se han manifestado este viernes en la capital española para mostrar su rechazo al nuevo presidente. La convocatoria de la agrupación Madrid Resistance se ha hecho en coordinación con protestas en otras ocho capitales europeas, a las que se han unido llamamientos "en Granada y Barcelona", ha explicado a Efe uno de los líderes del grupo, Eric Stevenson.

Trump pidió un aplauso para Bill y Hillary Clinton, presentes en el acto en su calidad de pareja expresidencial: "Tengo mucho respeto por estas dos personas".

"Todos queremos las mismas cosas, demócratas y republicanos".

Trump habla tras el almuerzo inaugural. Comienza con una broma: "No creo que nadie me quiera oír hablar de nuevo hoy".

De acuerdo con el diario The New York Times, los manifestantes han roto ventanas y hecho actos vandálicos antes de la ceremonia:

Watch: Protesters in D.C. broke windows and destroyed property shortly before Donald Trump's inauguration https://t.co/8irTfB38PV — The New York Times (@nytimes) January 20, 2017

Los antidisturbios avanzan mientras un helicópteros pide a los manifestantes que se dispersen.

Mientras, se siguen registrando incidentes en las protestas en la capital contra Trump. La televisión trasmite imágenes de los antidisturbios cerrando el paso a unos manifestantes, incluso lanzando gas para dispersarlos.





We’re watching police and anti-Trump protesters in Washington, D.C. Watch live on Facebook: https://t.co/sMJuC9Iket pic.twitter.com/b17k2DfsmS — CNN (@CNN) January 20, 2017

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, felicitó a Trump y auguró que la alianza entre los dos países será "más fuerte que nunca", publicó en sus redes sociales.

El jefe del Gobierno israelí se manifestó con un breve texto en inglés y hebreo, acompañado de las banderas de ambos estados, en el que llamó "amigo" a Trump.

El perfil del presidente de los Estados Unidos en Twitter, @POTUS, ya luce la foto de Trump, aunque a esta hora no ha escrito ningún mensaje. De hecho, ha seguido utilizando su perfil personal, @realDonaldTrump, para tuitear su discurso inaugural.

So to all Americans, in every city near and far, small and large, from mountain to mountain...https://t.co/cZKkrGXLSi — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 de enero de 2017

I'm still asking you to believe - not in my ability to bring about change, but in yours. I believe in change because I believe in you. — President Obama (@POTUS44) 20 de enero de 2017

Los tuits de Obama ya han sido archivados en el perfil @POTUS44.

Mientras, en Washington siguen las protestas contra Trump.



El papa Francisco ha felicitado también a Trump como nuevo presidente y le animó a defender la dignidad humana y la libertad "en todo el mundo", inmerso en "graves crisis humanitarias".

"En un momento en el que nuestra familia humana está afectada por graves crisis humanitarias que exigen amplias y unidas respuestas políticas, rezo por que sus decisiones se guíen por los ricos valores espirituales y éticos que han formado la historia del pueblo americano", según un telegrama difundido por la Santa Sede.

Primer acto oficial de Trump como presidente: llega al salón Statuary para presidir el almuerzo inaugural, junto con la primera dama, Melania.

Mientras firmaba sus primeros decretos, ha ido regalando los diversos bolígrafos que usaba a los presentes, como a la demócrata Nancy Pelosi o al lìder republicano en la Cámara, Paul Ryan, para que las conservaran como recuerdos. A cada pocos decretos, regalaba el bolígrafo y sacaba otro de la caja. "Creo que necesitaremos algunos bolígrafos más", bromeó.

Por su parte, Trump firma sus primeros documentos como presidente. Uno de ellos permite al general retirado James Perro Loco Mattis ejercer como secretario de Defensa. También firma los nombramientos oficiales de los integrantes de su gabinete. La niña que lo acompaña es su nieta Arabella.

"Habéis hecho un trabajo fantastico. Puedo estar orgulloso, y sé que hablo por Michelle también. Esperamos seguir este viaje con vosotros, estaré atento a lo que haréis ahora, y os aseguro que estaré ahí para ayudaros. "Sí se puede, Dios bendiga a Estados Unidos", termina el ya expresidente.

"Todas las cosas sorprendentes que han pasado en estos años se las debo a vosotros".

Obama se despide de algunos colaboradores y personal de la Casa Blanca tras la ceremonia de traspaso de poderes. "Tocásteis puertas, hicísteis llamadas. Hablásteis de mi a vuestros padres, que no sabían cómo pronunciar Barack Obama".

Obama se dirige al público en una pequeña ceremonia de despedida en la base Andrews. "Seré muy breve", dice, y los presentes se ríen.

El resto de los actos en el día inaugural de Trump seguirán sin los Obama. Siguiendo con la tradición, dejan en estos momentos Washington. La web TMZ había afirmado que su destino será Palm Springs, Florida, donde disfrutarán de sus primeras vacaciones pospresidenciales.



Los invitados siguen acomodándose en el salón Statuary del Capitolio para el almuerzo inaugural, otra de las tradiciones de esta jornada.

El día del comienzo de la Administración Trump sigue. Puedes ver aquí el ambiente que se vive dentro del Capitolio y afuera, en el National Mall.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha deseado "éxito" al nuevo presidente de Estados Unidos y le ha trasladado el deseo de España de mantener la "magnífica" y "provechosa" relación que ambos países, "socios y aliados", han mantenido durante la presidencia de Obama.

Durante su intervención en el acto de inauguración de la Convención Regional del PP-A que se celebra este viernes y sábado en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Granada, Rajoy se ha pronunciado sobre el "importante acontecimiento" que supone la toma de posesión de Trump este viernes como presidente de Estados Unidos.

"Le deseamos éxito en su gestión, que acierte" en sus decisiones al frente de la "primera potencia mundial", ha agregado el presidente del Gobierno.

El Rey Felipe ha enviado este viernes un telegrama de felicitación al presidente Trump para darle la enhorabuena en el día de su toma de posesión, ha informado la Casa del Rey.

Durante la ceremonia cayó una breve llovizna. El expresidente Bush se protegió como pudo:

Termina la ceremonia oficial. Trump y Obama deja las escalinatas del Capitolio. Se dirigen a una recepción que se dará con motivo del traspaso de poderes.

Mientras tanto, varios medios reportan enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y manifestantes anti Trump.

BREAKING NEWS: TEAR GAS BEING DEPLOYED AT ANTI-TRUMP PROTESTERS IN DC. pic.twitter.com/JTKMLWfP7L — Breaking News Alert (@PzFeed) January 20, 2017

Jackie Evancho canta el himno de Estados Unidos.

Tras el primer discurso de Trump como presidente, el rabino Marvin Hier, el reverendo Franklin Graham y el obispo Wayne T. Jackson, representando a las tres religiones mayoritarias del país, intervienen para dar sus bendiciones a la nueva administración.

"Gracias. Que Dios bendiga a Estados Unidos".

"Vosotros no seréis ignorados de nuevo. Vuestros sueños definirán nuestro destino estadounidense. Haremos que Estados Unidos vuelva a ser fuerte, segura... Juntos volveremos a hacer Estados Unidos grande de nuevo".

"Cuando nace un niño en Detroit o en Nebraska, mirará al mismo cielo nocturno y su corazón se llenará de los mismos sueños".

"Seamos negros o blancos, todos llevamos la sangre de patriotas"

"Nuestro país va a volver a prosperar de nuevo. Vamos a liberar a la Tierra de la miseria de las enfermedades y aprovechar las energías del mañana".

"No vamos a aceptar políticos que no hagan nada y se estén quejando siempre. El tiempo para las palabras vacías se ha acabado, es momento de pasar a la acción"

"La Biblia nos dice que lo bueno y agradable quye es cuando el pueblo de Dios vive junto y unido. Debemos debatir, pero siempre buscando la solidaridad. Cuando EE UU se une, es totalmente imparable. No debe haber miedo, siempre estaremos protegidos por los mejores hombres y mujeres de nuestro Ejército.Y lo más impoprtante, estaremos protegidos por Dios".

Promete erradircar el terrorismo islámico "de la faz de la Tierra".

"No buscamos imponer nuestra forma de vida a nadie, sino que brille como ejemplo. Vamos a brillar para aquellos que nos quieran seguir".

"Haremos que nuestros ciudadanos vuelvan a trabajar para reconstruir nuestro país con mano de obra estadounidense".

"La protección conllevará más prosperidad y fortaleza. Nunca jamás os decepcionaré. EE UU va a comenzar a ganar de nuevo, como nunca antes. recuperaremos nuestros trabajos, fronteras, riquezas, recuperaremos nuestros sueños".

"Emitimos un nuevo decreto para que nos escuchen en cada lugar de poder. A partir de este día una nueva visión va a gobernar nuestra tierra. Solo será Estados Unidos primero. Todas las decisiones sobre comercio, asuntos exteriores, se hará para beneficiar a los trabajadores y las familias de EE UU".

"Hemos defendido las fronteras de otras naciones mientras hemos rechazado defender la nuestra. Hemos gastado millones de dólares en el extranjero mientras las infraestructura de nuestro país se venía abajo".

"Compartimos un corazón y un glorioso destino. El juramento que acabo de hacer es uno de obediencia a los estadounidenses".

"Los crímenes, las bandas, las drogas que han acabado con tanto potencial sin realizar... Todo esa acaba justo aquí y ahora"

"Todo eso cambia hoy. Este momento es vuestro momento. Estados Unidos de América es vuestro país"

"Washington florecía, pero el pueblo no compartía la riqueza. Los políticos prosperaban, pero las fábricas cerraban. Sus victorias no han sido vuestras victorias, y había muy poco que celebrar en esas familias por todo el país".

"Hoy no estamos transfiriendo el poder de un partido a otro. Estamos transfiriendo el poder de Washington al pueblo"

"Estamos agradecido a los Obama por su gran ayuda en este periodo de transición".

"Juntos vamos a determinar la causa de los EE UU durante los próximos años"

Trump comienza su discurso dando las gracias "a los ciudadanos del mundo"

Trump ya es oficialmente presidente de los EE UU.

"Yo, Donald John Trump, juro solemnemente, que ejerceré con fidelidad el cargo de presidente de los EE UU..."

El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, toma el juramento a Trump.

Antes de ello, interviene la banda de marines de EE UU.

Pence ya ha jurado, oficialmente ya es vicepresidente de Estados Unidos. Sigue Trump.

Pence lee la fórmula de jura, promete desempeñar fielmente "los deberes del cargo que estoy próximo a ejercer. Que Dios me ayude".

Mike Pence jura su cargo de vicepresidente.

Clarence Thomas, juez del Tribunal Supremo, se acerca para la jura de Trump.

Schumer: "Hoy celebramos la transferencia pacífica de poder".

Ahora interviene el legislador Chuck Schumer, líder de la minoría del Senado. "Nosostros, los estadounidenses, somos un pueblo que siempre resuelve sus problemas y mira al futuro"

Michelle ajusta la chaqueta de Obama momentos antes del inicio de la ceremonia:



VÍDEO: Así fue el encuentro entre los Trump y los Obama en la Casa Blanca, horas antes de la ceremonia: id 66149

Tras las oraciones, interviene el coro de la Universidad Estatal de Missouri.

Antes de las oraciones, Trump y Obama se estrecharon las manos en las escalinatas del Capitolio.



Tras un mensaje introductorio del senador Roy Blunt, varios pastores y sacerdotes hacen lecturas de pasajes de la Biblia y oraciones.

Trump recibe la ovación de los presentes.



Finalmente, hace su entrada Trump, en medio del apluaso de todo el mundo.

Trump sigue esperando su turno para salir.

Antes que Trump, ha hecho su entrada el vicepresidente Mike Pence.

Finalmente, Trump hace su entrada en el lugar de la ceremonia, en el Capitolio. Antes de salir, se le ve un poco nervioso.

Melania Trump ha llegando también al lugar. Tras ella, hacen su entrada Barack Obama y Joe Biden.

Michelle Obama llega a la ceremonia:



Cientos de personas se reunieron en las inmediaciones de la plaza DuPont en Washington en una concentración por la legalización de la marihuana, en la que se repartieron miles de cigarrillos gratis, que discurre en paralelo con la investidura. La convocatoria, organizada por el grupo DCMJ que impulsó la legalización de la marihuana en la capital estadounidense, busca alertar contra una hipotética marcha atrás en el proceso de liberalización de su consumo en EE UU.

Los invitados siguen llegando y la banda toca marchas. En un momento de silencio, algunos asistentes comienzan a corear "U-S-A, U-S-A!"



Panorámica del National Mall en Washington, tomada algunas horas antes de la ceremonia de investidura de Trump.



Grupos de manifestantes intentaron bloquear en Washington en tono festivo y desde primeras horas de la mañana los accesos a los puntos donde el público puede contemplar la investidura de Donald Trump como presidente de EE UU y el posterior desfile.

Con bailes, banderas arcoiris y carteles de "No a Trump", decenas de manifestantes se concentraban en las entradas del público a los diversos puntos de la Avenida Pensilvania o la explanada del National Mall de la capital estadounidense donde se puede contemplar la toma de posesión.

Poco a poco, los invitados hacen su entrada en el lugar de la ceremonia y toman su lugar en las gradas especiales.

Obama y Trump bajan de sus vehículos y saludan a los líderes parlamentarios, el republicano Paul Ryan y la demócrata Nancy Pelosi, entre otros. "Hola a todos", dice Obama en voz alta al llegar a la Cámara.

El convoy llega a la sede del Capitolio.

La limusina que traslada a Trump recorre las calles de Washington desde la Casa Blanca hacia el capitolio, acompañada de un enorme convoy.

En la ceremonia se anuncia la llegada del expresidente Jimmy Carter, acompañado de su esposa, que son ovacionados por los presentes. Es el veterano de los expresidentes de Estados Unidos.

También están George W. Bush con su esposa Laura Bush.

En la ceremonia ya se encuentra el expresidente Bill Clinton, acompañado de su esposa y excandidata demócrata Hillary Clinton.

Donald Trump y Barack Obama acaban de salir de la Casa Blanca. Se preparan para la ceremonia de trasmisión de poderes en el Capitolio de Washington.

Te estamos contando los acontecimientos más importantes del día en el que Donald Trump por fin asumirá la presidencia de Estados Unidos.