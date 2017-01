Obama se despide del Twitter presidencial, que ya usa Trump

Barack Obama ha querido aprovechar sus últimas horas con el Twitter presidencial para lanzar mensajes de despedida. "Ha sido el honor de mi vida serviros. Me habéis hecho un mejor líder y un mejor hombre", ha escribo desde el perfil @POTUS.

El presidente saliente se ha despedido del Despacho Oval para dejar paso a Donald Trump y ha querido aprovechar la ocasión para escribir mensajes de ánimo y fuerza a sus seguidores.

"Creo en el cambio porque creo en vosotros", ha escrito. "No voy a parar, estaré ahí con vosotros como ciudadano, animado por la voz de la verdad, la justicia, el humor y el amor".

Para no perder los tuits publicados por Obama durante su mandato presidencial, estos se archivarán en otra cuenta, llamada @POTUS44 y administrada por los Archivos Nacionales.

I won't stop; I'll be right there with you as a citizen, inspired by your voices of truth and justice, good humor, and love.