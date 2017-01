Trump se dedica a ver 'Buscando a Dory' en medio de las protestas contra su veto a inmigrantes

El pasado domingo por la tarde, mientras se producían protestas por todo el país en contra del veto a la entrada de inmigrantes y refugiados de varios países a Estados Unidos, el presidente estadounidense, Donald Trump, se dedicó junto con su familia a ver la película de animación Buscando a Dory en la Casa Blanca.

Según informa The Hollywood Reporter, Trump pidió el pase de la cinta en la sala de proyecciones de la Casa Blanca. Las productoras suelen poner a disposición de la presidencia todo tipo de películas, desde títulos de principios del siglo XX a los más recientes estrenos. De hecho, el mandatario ya ha solicitado para la próxima vez la comedia ¿Tenía que ser él?, con Bryan Cranston y James Franco.

La proyección se realizó en plena ola de protestas contra las medidas de Trump sobre inmigración. El presidente ha prohibido la entrada a inmigrantes de siete países (Libia, Sudán, Somalia, Siria, Irak, Yemen e Irán) durante 90 días. Suspende también la acogida de refugiados por 120 días, y la de sirios la suspende indefinidamente. La medida ha sido paralizada por la justicia en varios estados del país.

Tras conocerse los planes de los Trump para la tarde del domingo, las críticas no se hicieron esperar. La actriz Ellen DeGeneres, que da voz a Dory, escribió en Twitter su oposición a las medidas de Trump, señalando que EE UU es grande por la gente que ha venido del extranjero. "Mis abuelos fueron inmigrantes. La mujer que ahora mismo nos está haciendo una pizza es musulmana. Y estoy agradecida a todos ellos".

For me, America is great because of all the people who came here. Not in spite of them. #NoBan