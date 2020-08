La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha recalcado este lunes que cuando un miembro del Ejecutivo asiste a una reunión lo hace en representación de todo el Gabinete. “Cuando hay un miembro del Gobierno, está el Gobierno ”, ha dicho, en respuesta a la ministra de Igualdad, Irene Montero, quién acusó a Ciudadanos de haber vetado a ministros de Podemos en la reunión que ha mantenido con el Ejecutivo.

"Yo estoy aqui porque soy la vicepresidenta del Gobierno, en nombre del Gobierno para escuchar a un grupo parlamentario que nos ha ayudado de vez en cuando a sacar adelante el trabajo de todo el Gobierno. Cuando hay un ministro de un Gobierno, está todo el Gobierno representado. A mi me representó el sábado la ministra de trabajo estupendamente en las islas baleares. Cuando hay un miembro del Gobierno está el Gobierno" ha dicho Calvo a la salida de la reunión.

El portavoz de Ciudadanos, Edmundo Bal también ha señalado que "no hay vetos" al ser preguntado sobre la ausencia de UP en la reunión. "No tenía objeto la presencia de Podemos hoy aquí porque no son temas de su competencia" ha añadido.