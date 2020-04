El de este martes en un Consejo de Ministros puramente económico. Está previsto que el Gobierno apruebe una moratoria tributaria para autónomos y pymes. Una medida que supone que los impuestos que vencen el 20 de abril se demoren hasta el 20 de mayo. Un mes de margen para presentar la liquidación del IVA, los pagos fraccionados del IRPF y el impuesto de sociedades. Además Hacienda va a permitir que los autónomos puedan renunciar al régimen de módulos y opten por el de estimación directa que se mide en función de los ingresos. En casos de pérdidas no pagarán impuestos. En principio de estas medidas no se beneficiará cualquiera, solo aquellos que facturen menos de 600.000 euros.

Previsiblemente hoy también el Ejecutivo dará luz verde al aumento del techo de gasto del Ministerio de Transportes. Para que pueda hacer frente a las ayudas al alquiler ya aprobadas. Lo que por ahora no está en el orden del día es la validación del ingreso mínimo vital, una medida que el propio Pedro Sánchez ha asegurado que se aprobará lo antes posible.