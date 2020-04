"Los equipos de protección individual no son suficientes y esto está siendo un desastre", critica José, un enfermero de las urgencias del Hospital 12 de Octubre y el delegado del sindicato MATS, ante la situación de emergencia que está viviendo los hospitales por el coronavirus.

​José confirma que en el hospital donde trabaja se están viendo obligados a reutilizar los equipos por falta de material, algo que no es aconsejable. "Cuando tenemos un descanso nos quitamos el EPI y con un trozo de esparadrapo lo pegamos en la pared, estando sudado, y cuando vienes del descanso volver a ponértelo".

Además, también aprovecha para lanzar una queja ante el descontrol de los cambios de protocolos oficiales que hay diariamente. "Van cambiando según los días", dice el enfermero.

​"Consideramos que todo el personal, de todas las categorías, que entren a zonas contaminadas y se necesite un equipo de protección adecuado, se les facilite a todos por igual", criticaba haciendo referencia la situación de desigualdad que sufre parte del personal porque solo se les proporcionan estos equipos a determinados trabajadores del hospital, dejando fuera a celadores o personal de limpieza o de seguridad.

Al principio de desatarse la pandemia, el Comité de Seguridad de Salud les dijo que se unificarían los criterios en todos los centros, y la realidad es otra. "En cada centro se actúa de una forma diferente", subraya.

​Los trabajadores sanitarios han hecho propuestas para mejorar las condiciones en las que tenían que desempeñar su labor. "No se nos ha escuchado en ningún momento", criticaba.