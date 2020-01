"Yo no he recibido presiones de nadie y, si he recibido presiones de alguien, ha sido del PSOE, que ha llegado a amenazar con que, si votábamos 'no', rompía el Gobierno regional", ha enfatizado Revilla.



El líder del PRC ha dado en una rueda de prensa en la que se ha mostrado "muy disgustado" con las informaciones que dicen que habría recibido presiones de la presidenta del Banco Santander, Ana Botín.