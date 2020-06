Ha empezado diciendo que "la ciudadanía se merece claridad" pero no ha sido nada claro. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no ha sido capaz este miércoles de responder a una pregunta muy simple, si se "compromete a no realizar recortes". Por el contrario, ha insistido en dar una "respuesta en positivo" a la crisis, con medidas como el ingreso mínimo vital, aunque también ha admitido que habrá que "atajar" el déficit del 10% del PIB que ha calculado debido a la crisis del coronavirus.