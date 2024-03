Cualquier tiempo pasado fue presente: los videojuegos abrazan la nostalgia con sus 'remakes' y remasterizaciones

Sucede en muchos sectores, desde en el cine hasta en la televisión, pero también en los videojuegos. La nostalgia mueve montañas y se ha convertido casi en una costumbre. Y el último año no ha sido una excepción, pues entre tantos nuevos lanzamientos, historias originales y secuelas también ha habido hueco para los remakes y remasterizaciones, revisiones de títulos antiguos que hacen que despierten nuestros niños interiores rejugando a aquellas aventuras que nos dieron horas de diversión en nuestras ya obsoletas consolas.

El paso del tiempo es clave para analizar esta tendencia, pues aquellos infantes que entonces comprábamos los juegos ahorrando nuestra paga o los recibíamos en los cumpleaños o Navidad, somos ahora adultos a los que estos estrenos nos golpean directamente en los recuerdos.

La evolución de los medios, tanto gráficos como mecánicos, hace que sea inevitable reimaginar ciertos clásicos y darles una nueva vida, con un nuevo aspecto. Y son distintas las técnicas que se pueden usar, como el reboot, el reinicio de una historia tal y como la conocemos. Sin embargo, lo que más ha copado este año son los remakes, juegos completamente rehechos desde cero, con la consecuente mejora narrativa y técnica; y las remasterizaciones, mejoras añadidas al juego ya existente como gráficos más nítidos o alguna que otra función nueva.

Algunos ejemplos de ello son Kirby’s Return to Dream Land Deluxe, remake del título de 2011 para Wii; Another Code: Recollection, remake de los dos títulos de la saga que salieron en 2005 (DS) y 2009 (Wii); Super Mario RPG, remake del clásico de 1996 para Super Nintendo; la remasterización de Quake II, shooter de lanzado por Activision en 1997; y la de Goldeneye 007, el aclamado juego de James Bond de 1997.

Del mismo modo, todavía quedan muchos por lanzarse, como los ya anunciados remakes Metal Gear Solid Delta: Snake Eater y Silent Hill 2, que llegarán este 2024; la recientemente confirmada remasterización Disney Epic Mickey Rebrushed, que se lanzará en Switch en la primera mitad del año; o Prince of Persia: Las arenas del tiempo, que, tras varios retrasos, aún no ha confirmado su fecha de lanzamiento. Pero los ya se han estrenado este año son muchos y podrían llenar una estantería -o una biblioteca digital- por sí solos.

1. 'Advance Wars: 1+2 Re-Boot Camp' (Switch)

Vuelve a preparar tus tropas, revisa de nuevo tus planificaciones y reconquista al bando enemigo. Estrenado originalmente en septiembre de 2001 para Game Boy Advance, Advance Wars era una continuación de la serie Nintendo Wars que salió para anteriores plataformas. Pero este año, tanto esta entrega como su secuela de 2003, Advance Wars 2: Black Hole Rising, regresaron con este remake a Nintendo Switch mezclando la jugabilidad original con nuevas funcionalidades.

2. 'Baten Kaitos I & II HD Remaster' (Switch)

Este RPG lanzado originalmente en 2003 para GameCube tuvo el mejor regalo el año en el que cumplió dos décadas. Baten Kaitos: Eternal Wings and the Lost Ocean se unió a su segunda entrega de 2006, Baten Kaitos Origins, para traer de vuelta la famosa historia de fantasía con gráficos remasterizados y nuevas mecánicas. Sin duda, un regreso más que esperado que trae de vuelta la odisea de Kalas por las islas flotantes y los inolvidables combates por turnos con cartas.

3. 'Dead Space Remake' (PS5, Xbox Series y PC)

La ciencia ficción y el terror también tienen cabida en estas revisiones de clásicos, en concreto, con Dead Space Remake, nueva versión del survival horror de 2008 en el que el jugador se pone en la piel de un mecánico que tiene que intentar sobrevivir en una nave espacial plagada de monstruosas criaturas. Todo ello, aderezado con sus renovados gráficos y sus escenarios rediseñados, pero manteniendo la historia original, aunque con un añadido: se agrega contenido que no se incluyó en el original por limitaciones técnicas.

4. 'Final Fantasy VII Rebirth' (PS5)

Esta nueva versión del clásico de 1997 es más que un remake, son varias entregas que constituyen una saga repleta de novedades, pequeños cambios en la historia y, por supuesto, sorprendentes mejoras gráficas y mecánicas que cambian por completo la forma de jugar. Final Fantasy VII Rebirth es la secuela de esta nueva versión del juego de rol, cuyos planes son que terminen con un tercer y último título, casi haciendo un homenaje a los tres CD que ocupaba el original de PlayStation.

5. 'Mario vs. Donkey Kong' (Switch)

Hace mucho, mucho tiempo, el malo no era Bowser, sino que era Donkey Kong... Así fue, en 1981, el germen de la saga Super Mario, con el famoso gorila secuestrando a la damisela y el fontanero subiendo escaleras y esquivando barriles. Y, aunque el simio fue rápidamente reconvertido en héroe, hubo varios títulos con una temática similar, como el Mario vs. Donkey Kong de 2004 para Game Boy Advance que ahora regresa con este remake donde Mario ha de rescatar a los mini-Marios de juguete que su contrincante ha secuestrado.

6. 'Metroid Prime Remastered' (Switch)

Está claro que eso de los regresos le encanta a Nintendo, pues son muchos los que la Switch ha recibido este año. Y Metroid no ha sido una excepción, ya que su entrega de 2002 para GameCube, considerada por muchos la mejor de la saga, ha vuelto con una remasterización mejora los gráficos, el sonido y los controles y saca partido de esta aventura de Samus Aran, que fue la primera en tres dimensiones.

7. 'Persona 3 Reload' (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series y PC)

La franquicia Persona no deja de crecer y, mientras continúan llegando sus exitosos títulos a Europa, algunos traducidos finalmente al español, también recibe la revisión de entregas como Persona 3, que salió para PlayStation 2 y PSP.

Como sucedía en el original de 2006, el jugador se volverá a poner en la piel de un estudiante de secundaria que descubre que tiene el poder de invocar a su espíritu interior, llamado Persona, y termina inmerso en una aventura que sobrepasa su imaginación. Persona 3 Reload incluye un diseño, gráficos y mecánicas rehechas e integra características que se han introducido a lo largo de la serie.

8. 'Resident Evil 4 Remake' (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series y PC)

El horror y los zombis llegan a un remoto pueblo de España, donde Leon, uno de los personajes más queridos de la saga de Capcom, tras sobrevivir a la catástrofe biológica de Raccon City, va a buscar a Ashley, hija del presidente de Estados Unidos que ha sido secuestrada. El terror, la acción y la angustia de esta historia vuelve en este remake del clásico de 2005 que, con sus nuevas mecánicas, gráficos y matices en la trama, se ha convertido en una de las entregas mejor valoradas de la saga.

9. 'Tales of Symphonia Remastered' (PS4, Xbox One y Switch)

Es el título que encandiló a multitud de jugadores de GameCube en 2003 (2004 en España) y la historia que plantó la semilla del éxito de la saga Tales of en Europa. Esta aventura de rol regresó este año a consolas con una remasterización gráfica y mecánica por su 20 aniversario, pero manteniendo intacta su trama, que trata temas como la esclavitud, el racismo o la corrupción.

Vuelve a vivir el viaje de Lloyd y Colette y disfruta de sus peleas, que se alejan de los combates por turnos habituales de los RPG y optan por uno en tiempo real con libertad de movimiento, y opción multijugador.

10. 'The Last of Us Parte II Remastered' (PS5)

Esta remasterización, que llegó el pasado mes de enero, es la única de la lista que no versiona un clásico, pues no han pasado ni cuatro años desde que se lanzó el original en PS4, motivo por el que ha sido uno de los estrenos más comentados. Tras su viaje con Joel, ahora es Ellie la protagonista de esta segunda entrega, en la que se muestra más aguerrida y aplica todos los conocimientos de supervivencia que aprendió.

Del mismo modo que sucedió con el primer juego de PS3, que también fue remasterizado para PS4 y rehecho para PS5, Naughty Dog ha apostado por ofrecer la mejor calidad técnica y gráfica a su famosa saga The Last of Us y hacer que sea disfrutable en distintas consolas.