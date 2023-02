'Tales of Symphonia Remastered', el regreso de la épica aventura que cautivó a los fans hace 20 años

La saga que encandiló a multitud de jugadores de GameCube, la aventura que hizo que muchos se enamoraran de la saga Tales of y, en definitiva, el relato que tiene la responsabilidad del éxito de la franquicia en Europa. Tales of Symphonia Remastered llega a consolas con gráficos y mecánicas mejoradas para celebrar su 20 aniversario.

Hace ya dos décadas que Lloyd Irving y Genis Sage se estaban metiendo en líos con los desianos, un malvado grupo de semielfos. Mientras tanto, su amiga Colette Brunel, acompañada de su profesora Raine Sage y del mercenario Kratos Aurion, estaba emprendiendo su camino como La Elegida, pues era una mesías que tenía el destino de despertar a la diosa Martel para recuperar el maná, la fuente de toda vida, y salvaría Sylvaran de su marchitamiento.

La aventura los llevaría a unirse todos para realizar ese Viaje de Regeneración y ayudar a la inocente Colette en todo lo posible. Sin embargo, el tono de la historia cambiará drásticamente y adquirirá tonos oscuros cuando sepan la realidad del mundo que les rodea, así como las mentiras que les habían contado.

Y es que los nueve protagonistas tienen gran parte del encanto de Tales of Symphonia, tanto por sus poderes como por sus personalidades y sus relaciones entre ellos. De hecho, debido al sistema de afinidades del juego, cómo responda y se comporte el jugador con los personajes cambiará algunas escenas y marcará el destino de alguno de ellos.

Y, al margen del Viaje de Regeneración que articula el argumento principal, hay otras tramas que completan y redondean el relato, dándole un toque más serio: la corrupción de la Iglesia, representada con una organización e ideología más cercana a la occidental; el racismo, reflejado con los semielfos, que muchas veces se ven obligados a alistarse a los malvados desianos para no estar solos; o la esclavitud, representada en granjas humanas en las que se experimenta con poderes sobrenaturales y se terminan creando mutantes.

Obviamente, toda esta historia se mantiene inamovible con respecto a la entrega original, pero no por ello deja de ser digna de recordar 20 años después de su lanzamiento. Y es que Tales of Symphonia llegó a las GameCube japonesas en 2003, hace justo dos décadas, aunque no fue hasta noviembre de 2004 cuando se lanzó en Europa y, por tanto, en España con textos en castellano.

Y es que, aunque la saga Tales of, que cuenta con más de 20 entregas, existe desde 1995 (Tales of Phantasia para Super Nintendo), fue Tales of Symphonia el primer título que llegó a Europa, por lo que es el que primero probó la mayoría de jugadores y el que introdujo la franquicia en el continente. De hecho, gracias a su éxito comenzaron a importarse más secuelas.

Por ello, ya sea por su calidad o por el efecto nostalgia, es el favorito de muchos, algo así como el Final Fantasy VII de Tales of. Con su aterrizaje en consolas europeas, consiguió ganarse a la crítica, pero también al público, que se sorprendió al encontrar en él un juego que no utilizaba los combates por turnos habituales en los RPG, sino uno en tiempo real con libertad de movimiento, y opción multijugador.

Tales of Symphonia, con gráficos tridimensionales y cinemáticas anime, llega ahora completamente remasterizado, tanto en el apartado visual como en la jugabilidad: mejoras en el combate, un control del barco más sencillo o la posibilidad de omitir ciertas escenas.

Aun así, lo cierto es que esta nueva entrega parece más bien un port de versiones lanzadas más recientemente, pues ofrece pocas novedades con respecto a la versión que sacaron en 2014 para PS3, Tales of Symphonia Chronicles, o la de 2016 para PC. De hecho, comparte incluso la bajada a 30 fotogramas por segundo que sufrieron estas entregas, ya que en el original de GameCube se veía a 60 fps.

Sin embargo, al margen de todo esto, Tales of Symphonia Remastered se convierte en la oportunidad perfecta para volver a disfrutar de esta épica aventura, de esos carismáticos personajes y un clásico de los RPG que está disponible desde este viernes en Nintendo Switch, PS4 Xbox One (con compatibilidad para PS5 y Xbox Series).