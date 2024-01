Prince of Persia: The Lost Crown no es una simple actualización de la famosa saga, es un resurgir con un cuidado estilo gráfico y mecánico que bebe de los elementos más clásicos y las herramientas más modernas de los videojuegos.

El último título de la franquicia de Ubisoft fue Prince of Persia: The Shadow and the Flame, lanzado en 2013 para Android, pero fue en 2010 cuando llegaron los últimos juegos a consolas, en concreto, Prince of Persia: Las arenas olvidadas y Prince of Persia Trilogy. Por ello, ha pasado más de una década desde que la mitología persa volviera a ser la protagonista.

Tras cuatro años de trabajo, Ubisoft Montpellier llega para cambiar eso, pues Prince of Persia: The Lost Crown supone el revivir de la saga, un más que esperado y aclamado regreso que ya está disponible en PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch, PC y Amazon Luna.

Las plataformas, los puzles y los combates se unen en este juego de acción de desplazamiento lateral con gráficos en 2.5 dimensiones. Una aventura del comúnmente llamado género metroidvania, pues, no en vano, el equipo ha tomado inspiraciones en juegos de este estilo como Castlevania o Hollow Knight.

"Hemos optado por hacer un metroidvania porque creemos que es un buen formato para la exploración de Prince of Persia, ya que consideramos que su estructura es muy moderna y respeta la inteligencia del jugador", señala Abdelhak Elguess, senior producer de Prince of Persia: The Lost Crown, en una conversación con 20minutos. "Esperamos que eso democratice más los metroidvania, porque hemos hecho un gran esfuerzo por la accesibilidad. Pueden ser difíciles para algunas personas, pero hemos intentado dar muchas herramientas para que los jugadores puedan disfrutar".

Abdelhak Elguess, 'senior producer' de 'Prince of Persia: The Lost Crown'. UBISOFT MONTPELLIER

Inspirados por el pasado

Pero, a pesar de todo, la mayor inspiración fueron los anteriores títulos de Prince of Persia, pues para el equipo "era importante que este regreso rindiera un fuerte homenaje a la saga".

"Lo primero que hicimos durante la concepción fue volver a jugar a todos los juegos e intentar definir cuál es la emoción central", declara el productor. "Sin duda, Prince of Persia (1989) y Las arenas del tiempo (2003, el primero con gráficos 3D) fueron la principal inspiración. Queríamos hacer evolucionar los poderes de control del tiempo y aumentar la sensación de aislamiento que se tiene en el primer título".

Por ello, quisieron apostar por una nueva aventura muy diferente a las demás, aunque esto costara de entender al principio. "Desde que se anunció The Lost Crown ha habido un debate entre los que han jugado el primero y los que solo han jugado Las arenas del tiempo. Algunos no estaban contentos de no tener un título 3D, pero ahora creo que ambos grupos entienden que este es un nuevo Prince of Persia muy bueno", opina el desarrollador, pues no son pocas las críticas positivas que están recibiendo tanto de la prensa especializada como de los jugadores.

Un nuevo comienzo

'Prince of Persia: The Lost Crown'. UBISOFT MONTPELLIER

"No queríamos limitarnos a actualizar la saga y decir 'este es el nuevo Prince of Persia, mucho más bonito gracias a las nuevas consolas'", defiende Abdelhak Elguess, quien anteriormente también trabajó en Prince of Persia: Las dos coronas (2005).

"Queríamos crear algo único, una nueva historia, por lo que decidimos coger algunos elementos y retorcerlos. Para nosotros ha sido un reto creativo. Por eso era importante respetar y, al mismo tiempo, cambiar muchas cosas que los jugadores necesitan actualmente, así como dar más libertad en la experiencia", añade el senior producer.

Por este motivo, esta aventura no es ninguna secuela ni precuela, sino que tiene un nuevo argumento y presenta a un nuevo héroe, Sargon, el cual debe viajar a la ciudad maldita del Monte Qaf para rescatar al príncipe Ghassan, que ha sido secuestrado. Sin embargo, no renuncian a introducir elementos ya conocidos y actualizarlos, como los poderes temporales vistos en la trilogía de Las arenas del tiempo.

Vahram y Sargon, de 'Prince of Persia: The Lost Crown'. UBISOFT MONTPELLIER

Pero han ido más allá, pues esta mezcla de renovación se aprecia también en el apartado gráfico, donde los elementos clásicos de la mitología persa se dan la mano magistralmente con "la cultura moderna, la cultura urbana y la moda", tal y como lo describió Jean-Christophe Alessandri, director de arte del juego.

Quizá por todo ello, Prince of Persia: The Lost Crown ha recibido los aplausos hasta de Jordan Mechner, creador de la saga quien, a pesar de no participar en el desarrollo de esta entrega, la apoyó y alabó en su web oficial: "Este es el juego de Prince of Persia que he estado deseando".